〈北部〉花蓮全縣列原民區 長照給付額增加

2018-01-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕新的長期照顧給付及支付新制今年起上路，新制將各類服務整合成四大類，每一項目都有不同給付額度，而花蓮給付額度因全縣列入原住民地區，因此給付額度也較高，花蓮縣衛生局昨舉辦長照服務特約說明會，共有七十多個服務單位、將近二百人參加。

因應長照新的給付制度上路，花蓮縣今年度徵求「長期照顧服務特約單位」，昨天舉辦說明會，特約機構及人員提供各項服務，包括照顧服務、失能者復能計畫、專業服務、交通接送、輔具服務、居家無障礙環境改善服務、喘息服務（機構喘息、居家喘息、小規模多機能夜間喘息）、日間臨托等，每一項服務內容政府均有給付金額標準，由於花蓮縣十三鄉鎮都被列為「原民區或離島」，因此支付價格是一般區的一點二倍。

比如六小時的居家喘息服務，受過訓練的照服員到宅提供包括協助如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背等等，全日服務一般給付二千三百一十元，花蓮因屬於原民或離島區，給付金額拉高到二千七百七十五元。

衛生局長李宏滿說，雖然政府有給付補助，但除了低收入戶可以完全免費之外，中低收入戶、一般戶都還有自付額，分別是五％、十六％，而過去民眾將長輩送到機構（社區日照中心、小規模多機能服務、巷弄長照站）的交通費，交通費也由政府負擔。

會議中與會的業者都很希望能納入政府的長照體系中，昨天與會共有七十多個服務單位、將近二百人參加，透過與現有的照顧機構簽訂特約，這些業者也都能成為長照的生力軍，民眾可就近接受服務。

他說，民眾可直接洽詢花蓮縣「長期照顧管理中心」，由個案管理師評估狀況，為民眾量身打造照顧計畫，再由特約服務單位提供長照服務，電話八二二六八八九。