〈北部〉壯圍國小掃街 148學童無一缺席

2018-01-23

走出校園培養愛鄉情懷

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍國小全校一百四十八名學童，昨天拿著掃把在壯圍市區打掃，並到鄉公所舞龍舞獅、吹口琴及打跆拳道，向辛苦的公務員拜早年，鄉公所則回贈一千元紅包；壯圍國小校長徐博正指出，帶著孩子走出校園打掃、表演，希望學習回饋社會，培養愛鄉情懷。

壯圍國小自民國一百年開始，就在學期末段考之後，安排學生走出校園、走進壯圍市區打掃街道；今年全校一百四十八名學生全部參與，無一請假；學生從學校出發，沿著鄉公所、代表會、衛生所、派出所、農會及消防分隊等公家機關的周邊道路，全部打掃乾淨，並拿著反毒、反菸、健康飲食等標語，沿路向街坊鄰里宣導。

舞龍舞獅向公所拜早年

掃街結束，學生來到鄉公所表演舞龍舞獅、吹口琴及打跆拳道，以精彩演出向公務員提早賀年；公所員工暫時放下手邊工作欣賞，回報熱情的掌聲，鼓勵與肯定孩子的表演，並致贈一千元紅包獎勵。

壯圍鄉長簡文魁說，孩子愛護地球掃街，讓環境變得更好，造福當地店家，鄉公所非常感謝，也要感謝學生來表演向公所拜早年，公所會協助校方挹注相關經費，提升教學品質。

校長徐博正說，學生是壯圍的孩子，是成長的故鄉，就要學習愛護環境，以實際行動回饋故鄉，學校年年舉辦掃街，希望培養學生愛鄉情懷，也讓生活環境變得更乾淨。

三年級吳姓學生說，參與掃街活動很有意義，除了更認識家鄉，看見街道店家的笑容，親切的招呼，心裡很高興；六年級黃姓學生指出，下學期就要畢業了，他是跆拳道社員，每年參與掃街與表演，能將所學展現給大家看，覺得很有成就感，也很光榮。