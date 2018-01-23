〈北部〉竹市大車站、輕軌計畫 啟動可行性評估

2018-01-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府提出大車站與大新竹輕軌計畫，獲中央補助兩千四百萬元，分別委由世曦顧問公司、中興顧問公司進行可行性評估，預計年底完成評估後，送交通部審查及爭取相關經費。

市府表示，大車站計畫目前已完成期初規劃，包括立體連通平台、出入口動線的銜接等，並將參考國外經驗，設置圖書館、青少年館或美術館等。

也希望藉由跨站式平台連結前、後站，將商業機能帶入，活化此區域。

另將針對財務及公共工程施做進行評估，結合周邊新竹客運及私人土地做整體規劃，預計六月提出期中報告，年底提期末報告，市府年底會將最後的評估報告送交通部審查，通過後即可進行綜合性規劃，並啟動相關經費支持，預計三年內進入細部設計階段。大車站跨站式平台未來會預留空間銜接大新竹輕軌，做為公共運輸的重要轉乘中心。

至於大新竹輕軌計畫，市府表示，目前正進行交通資料調查及收集高鐵、YouBike和公車等票證資料，做為未來運量和路線評估參考，接下來市府會與竹科管理局和新竹縣政府開會針對路線及行經點進行討論，預計四月底提期中報告，年底提交期末報告到交通部審查。

針對大新竹輕軌的機電系統，市府期待中央能進行整合，不要出現同縣市卻有不同機電系統的情況，如果中央能統一制訂軌道系統，在維修及人力調度上就能有一致性，這些都會列入評估研究中。