〈北部〉三灣標成南庄 路牌英譯錯10年

2018-01-23

道路指標三灣 英文拼南庄

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕中英文不符鬧笑話！近日有眼尖民眾發現苗栗縣一二四號縣道及苗二線終點交叉路口、流東客家大院前方的道路指示牌，中文標示往三灣方向，但底下的英文字卻是南庄的拼音，附近居民表示，該路牌已設置近十年，但平常習慣看中文，沒發現底下的英文有誤。苗栗縣政府工務處則表示，會盡速更正。

流東客家大院為當地特色景點，日前因成立後生添手團駐地工作站，才被眼尖民眾發現路牌出包，並在臉書「我是頭份人」中PO出照片，該牌面左轉方向標示往新竹寶山鄉，右轉方向標示往頭份、三灣，但仔細一看三灣下方的英文譯名竟為南庄Nanjhuang，有網友直批「公務員頻出錯，浪費人民的錢，應該究責。」並質疑苗縣府驗收草率。

但附近居民也緩頰說，其實用路人經過大多只看中文，鮮少會注意到底下英文標示錯誤，就連當地人在該處進出四、五年也都未注意到有誤，除非是外國人行經該路段，可能才會受混淆，但三灣與南庄確實為同一方向，「不至於有太大影響。」

苗縣府：將派員了解改善

苗栗縣政府工務處長趙清榮表示，該道路指示牌於民國九十六年設立，至今已逾十年，超過保固期，也難再向承包商追償，坦承當時驗收有疏失，目前會先派員到場了解，並與頭份市公所協調，於新年度開口契約發包工程招標，屆時視發包進度由苗縣府或頭份市公所派工更換路牌貼面。

南庄英譯兩版本 易混淆

另外，也有民眾發現，縣內南庄鄉的指示牌英文譯名不同，有些譯為Nanjhuang，有些則譯為Nanzhuang，質疑苗栗縣政府未依規定統一名稱，恐讓外籍遊客混淆。

苗縣府工務處交通規畫科則解釋，有些路牌設置較早，因此未能統一，但因非明顯錯誤影響用路人，暫未規劃全面更換路牌。