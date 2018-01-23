〈北部〉（桃園）平鎮紀念乙未戰役 「暮光」打造公園

2018-01-23

〔記者李容萍／平鎮報導〕清末甲午戰爭後台灣被割讓給日本，日軍接收台灣時在平鎮、龍潭爆發「一八九五乙未戰役」，市府客家事務局將打造紀念公園，由工務局代辦的「乙未戰爭紀念意象營造」徵圖，受理的六十一件作品經過評選，昨公布獲獎的是「楊宗維建築師事務所、OWMF Architecture、李金威」團隊的作品「暮光Twilight」，可獲得五十萬元獎金，市府將依此打造兼具環境美學及歷史意義的紀念公園，預計今年下半年開工，明年完工。

首獎競圖亮相 下半年將開工

「一八九五乙未戰役紀念公園」基地位於平鎮區文化街、育達路二段及復旦路二段間，總面積三．四公頃，屬於中壢平鎮擴大都市計畫區內公十六及公十七公園用地，工程經費約一億元。

市長鄭文燦表示，桃園是「浪漫台三線計畫」的起點，市府將記錄並保留客家人在台灣的歷史記憶及文化產業活動。一八九五年台灣被割讓後，日本人一路從台北攻打至桃園、中壢時，客家義軍集結在平鎮、龍潭力抗日軍，戰後這群保鄉衛土的忠義英雄被奉祀在義民廟，平鎮與龍潭也因此留下許多當時的戰爭遺址，公園基地邊就有平鎮褒忠祠，在此設立「一八九五乙未戰役紀念公園」深具價值，也是客家的精神象徵。

工務局指出，競圖第一名的「暮光Twilight」，是以「歷史感受」、「戰爭對話」及「未來希望」等三個重要脈絡的設計概念，將都市軸線、戰爭軸線及未來希望軸線的空間串起的紀念空間，設計元素包含「生命之圈」、「反思之池」、「戰爭之牆」、「重生之縫」、「希望之坡」及「英雄之柱」，期望運用空間所創造的氛圍來降低歷史戰爭留下的悲傷。

競圖第二名為「MAUD」團隊的「客家乙未戰爭全民紀念公園」，第三名是「王乙涵、鄧少禹」的「客家老故事城市新埤」，分獲四十萬元、卅萬元獎金。