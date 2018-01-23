〈北部〉（桃園）申請貓狗絕育補助與器官合影？ 飼主嚇壞

2018-01-23

誤會啦！ 動保處︰可分別入鏡

〔記者李容萍／中壢報導〕市府鼓勵市民將飼養或認養的犬、貓施行絕育手術，以減少繁殖、降低流浪犬貓數量，今年元旦起至十二月十五日委託動物醫院進行絕育手術，公的需摘除睪丸、母摘除卵巢及子宮，絕育手術費補助為五百元至一千元。然而，補助條件規定犬貓術前、術後必須拍照，且加註「摘除器官及飼主需入鏡」，引起飼主強烈反彈，部分飼主還為此放棄補助；市府動物保護處對此直說誤會大了，澄清只規定飼主術前與毛小孩入鏡，並非術後得與摘除的器官合影。

受委託的獸醫師指出，動保處加註的「摘除器官及飼主需入鏡」，在他們的認知就是飼主得與摘下的器官同時入鏡，飼主們眼見毛小孩躺在手術檯上進行絕育手術都很心疼，被告知得與剛摘除的血淋淋器官合照，都覺得不可思議，許多人因此拒絕，讓這項補助的美意大打折扣。

女生怕血淋淋︰寧願不要補助

在中壢區執業的前桃園市獸醫師公會理事長張聰明說，很多女飼主看到愛犬被摘除的器官仍血淋淋的，要她們與器官合影時都不禁哇哇叫，更令人情何以堪？這個月來已有三名飼主寧願自行吸收手術費用，不願與器官合影而申請補助。

市府動物保護處長陳英豪表示，犬貓絕育補助限設籍桃園市的民眾，外縣市民眾於桃園市動物保護教育園區認養者也適用，但不得重複申請其他單位的絕育補助款，去年有三千八百五十七隻犬貓的飼主申請絕育手術補助（公畜每隻補助五百元、母畜每隻補助一千元），發出補助款三百廿六萬元，今年編列四百萬元繼續推動。

陳英豪強調，為防範冒領補助款，犬貓術前、術後的拍照規定本來就有，今年會加註飼主入鏡，是參考新北市與其他縣市的作法，拍照時，飼主只需術前和毛小孩合照，術後再拍一張毛小孩與結紮後的器官，飼主不需與摘除的器官合影。對於字義造成的誤會，動保處會向合約的七十多家動物醫院說明，希望獸醫師與飼主不要再有誤會。