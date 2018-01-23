〈北部〉（桃園）申請貓狗絕育補助與器官合影？ 飼主嚇壞

2018-01-23

誤會啦！ 動保處︰可分別入鏡

〔記者李容萍／中壢報導〕市府鼓勵市民將飼養或認養的犬、貓施行絕育手術，以減少繁殖、降低流浪犬貓數量，今年元旦起至十二月十五日委託動物醫院進行絕育手術，公的需摘除睪丸、母摘除卵巢及子宮，絕育手術費補助為五百元至一千元。然而，補助條件規定犬貓術前、術後必須拍照，且加註「摘除器官及飼主需入鏡」，引起飼主強烈反彈，部分飼主還為此放棄補助；市府動物保護處對此直說誤會大了，澄清只規定飼主術前與毛小孩入鏡，並非術後得與摘除的器官合影。

受委託的獸醫師指出，動保處加註的「摘除器官及飼主需入鏡」，在他們的認知就是飼主得與摘下的器官同時入鏡，飼主們眼見毛小孩躺在手術檯上進行絕育手術都很心疼，被告知得與剛摘除的血淋淋器官合照，都覺得不可思議，許多人因此拒絕，讓這項補助的美意大打折扣。

女生怕血淋淋︰寧願不要補助

在中壢區執業的前桃園市獸醫師公會理事長張聰明說，很多女飼主看到愛犬被摘除的器官仍血淋淋的，要她們與器官合影時都不禁哇哇叫，更令人情何以堪？這個月來已有三名飼主寧願自行吸收手術費用，不願與器官合影而申請補助。

市府動物保護處長陳英豪表示，犬貓絕育補助限設籍桃園市的民眾，外縣市民眾於桃園市動物保護教育園區認養者也適用，但不得重複申請其他單位的絕育補助款，去年有三千八百五十七隻犬貓的飼主申請絕育手術補助（公畜每隻補助五百元、母畜每隻補助一千元），發出補助款三百廿六萬元，今年編列四百萬元繼續推動。

陳英豪強調，為防範冒領補助款，犬貓術前、術後的拍照規定本來就有，今年會加註飼主入鏡，是參考新北市與其他縣市的作法，拍照時，飼主只需術前和毛小孩合照，術後再拍一張毛小孩與結紮後的器官，飼主不需與摘除的器官合影。對於字義造成的誤會，動保處會向合約的七十多家動物醫院說明，希望獸醫師與飼主不要再有誤會。

  • 郭小姐心疼毛小孩施以絕育手術，她說自己根本沒辦法和血淋淋的器官拍照。（記者李容萍攝）

    郭小姐心疼毛小孩施以絕育手術，她說自己根本沒辦法和血淋淋的器官拍照。（記者李容萍攝）

  • 前桃園市獸醫師公會理事長張聰明為手術檯上的毛小孩施行絕育手術。（記者李容萍攝）

    前桃園市獸醫師公會理事長張聰明為手術檯上的毛小孩施行絕育手術。（記者李容萍攝）