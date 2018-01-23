〈北部〉冬山鄉武淵村水火同源 春節前完工開放

2018-01-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉武淵村擁有「水火同源」特殊地景，縣府去年十一月投入四百萬元經費整治，將在春節前完工，重新開放給遊客使用；另，二期工程也進入設計階段，最快四月發包，今年底完工，屆時將成為「風火水土地景體驗場」。

武淵村的水火同源，位於國道五號高速公路橋下，武淵社區前年六月自行投入經費整頓，在火源點位置砌石，打造成社區小公園；但該處用地屬高速公路局所有，高公局擔心無人管理，水火都有危險性，萬一發生燒燙傷意外會被追究責任，考量安全問題，公園完工沒多久，就架起鐵絲網禁止民眾靠近。

前年十月，宜蘭縣政府介入協調，爭取到高公局同意，將武淵路以北土地交由縣府維管，原有設施也開放使用；去年十一月，縣府規劃「地景體驗場」展開一期工程暫時封閉，將武淵路以北約○點四公頃土地，利用地下湧泉打造地景水池，讓遊客泡腳休憩，中間則設置火源點，春節前就可完工開放。

至於武淵路以南約一點二公頃土地，縣府列入二期工程，將投入一千三百萬元經費，規劃景觀綠廊、地景鞦韆、大型沙畫遊戲場等設施，還會建置一條「微風跑道」與臨近武淵國小串聯。工旅處表示，二期工程完成後，除北側原本的水火景觀，南側加入微風、沙畫、鞦韆等風、土元素，整個園區將建構成擁有「風、火、水、土」地景的體驗場。

縣府工旅處說，水火同源位於溪南環線自行車道中繼點，將與冬山河上游的生態綠舟、下游的親水公園，串聯成帶狀觀光廊道，考量遊客安全，火源點不開放民眾烹煮食物，讓景觀維持自然風貌。