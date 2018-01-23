〈北部〉疑遭污染 頭份隆恩圳飄惡臭魚翻肚

2018-01-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市育英街及建國路二段旁的隆恩圳，近日傳出遭人丟廢棄物，並疑遭偷排廢水，導致原本清澈的溝渠呈深黑色，不但水面上漂浮大量垃圾、油漬，大批魚群也暴斃翻肚。附近居民反映，該段溝渠每年都會發生兩、三次遭人偷倒廢棄物，飄散惡臭影響生活。苗栗縣環保局初步認定為水溝溶氧量偏低，以致大量魚群暴斃。

溝渠呈深黑色 飄滿垃圾

頭份市文化里長王兆芳說，過去該區段水溝水質還算清澈，附近並無工廠，多是家庭廢水排進溝內，但過去就曾發生魚群因不明原因大量暴斃，擔心魚屍曝曬發出惡臭影響附近環境，每次都協請苗栗農田水利會頭份工作站或頭份市公所清潔隊派員清除，但始終未能揪出肇因。昨已報請頭份市公所清潔隊協助清除魚屍及垃圾。

縣議員羅雪珠及附近里長、居民昨天也到現場會勘，發現死魚陳屍處位於育英街及建國路二段旁的隆恩圳下游處，但前後段水域則無明顯污染情形，魚群也未受影響。

惟有居民反映，該溝渠常被人丟棄家庭廢棄物，或隨手將垃圾丟入溝內，破壞環境衛生，而近年也發生過兩、三次魚群暴斃情形，憂心水質出問題會影響附近住戶。

環保局已採樣水質化驗

苗縣府環保局水質保護科代理科長劉正祥表示，已派員到場稽查，初步排除遭排放有毒物質污染水質，疑因上游水利會關閉水門，導致溝渠內的水量減少，造成底部泥巴擾動，魚群生活密度增大，溶氧量降低，才會導致大量魚群暴斃情形。但仍會抽驗該區水質帶回化驗，進一步釐清原因。

另外針對該區常遭人亂丟垃圾、或傾倒家庭廢棄物，苗縣府環保局表示，會加強派員到該區段稽查，若查獲亂丟廢棄物將依廢棄物清理法開罰，最高可罰六千元。