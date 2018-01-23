〈北部〉竹北成功國中學區未定案 家長跳腳

2018-01-23

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市成功國中今年第十年招生，至今仍有不少附近住戶無法就近入學，爭論多時的學區範圍卻遲遲未定案，讓家長們好無奈；里長們要求縣府盡快公告學區，別讓學生家長無所適從。

教育處長：全案尚在簽核程序

縣府教育處長劉明超表示，配合竹北市公所近兩年的鄰里整編，辦理國中小學校學區細部調整。其中總量管制學校成功國中的新學區調整規劃案，原則上將取消共同學區，並配合鄰里界劃設，全案尚在簽核程序，完成前仍維持原學區，而公告新學區擬設三年緩衝期。

成功國中現行學區範圍，包括十興里一至卅五鄰、鹿場里一至廿九鄰、斗崙里一至四鄰、卅六至卅九鄰；成功國中及博愛國中共同學區為斗崙里五至卅五鄰、中崙里二十三至卅三鄰。

鹿場里民不滿 住對面卻無法讀

許多鹿場里里民不滿，明明就住在成功國中對面社區，但因入籍時間短，排序比不上別人而無法就讀；反觀別的里民住得遠，卻因共同學區而可以唸成功國中。要求重新劃設學區，讓學區回歸常態，落實就近入學的國民義務教育精神。

共同學區引紛爭 重劃恐再惹議

斗崙里民則抱怨，成功國中設校首年招生，縣府、公所和校方原本欲以縣政九路為界，以東唸成功國中、以西讀博愛國中；為避免對兩校衝擊太大，才配合劃設縣政二路與縣政九路之間共同學區，並延續至今，十興和東平兩里則是後來才劃入成功學區（東平里現已劃為東興國中學區）。共同學區有其歷史背景，並非特權；希望維持共同學區現況，若學區劃設有新變化，恐怕將再度掀起爭論。

成功國中九十八年起招生，十年來周邊社區人口成長快速。校方表示，一○六學年實際轉介一百一十人。

縣府國民教育科表示，成功國中學區原定去年公告，但因配合鄰里整編，加上學區調整牽一髮動全身，關係到全市國中學區調整，且不只是距離遠近和歷史背景，還牽涉到交通便利性等多重因素，由審議委員會參酌各方意見而討論形成。