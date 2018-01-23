〈北部〉虎頭山假日花市亂象 桃市府要整頓

2018-01-23

停車場將收費 處理佔地廢車

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕連接桃園區、龜山區的成功陸橋，下方空間是知名的虎頭山假日花市，因假日花市已有廿三年歷史，橋下空間、周邊環境缺乏整體規劃，衍生出停車空間不足、停車亂象等問題。市府決定介入管理並透過業管單位進行整頓；市長鄭文燦昨前往現地會勘並聽取攤商、居民意見，表示將以維持現有使用情況為前提進行規劃，提升花市服務品質，也會透過收費管理有效提高停車場周轉率、解決廢棄車輛佔地問題。

成功陸橋下方空間及周邊約四公頃多的土地，產權分屬交通部公路總局、財政部國有財產署、市政府及私人所有。其中的橋下空間為公路總局所有，一九九四年經地方協調於桃園端成立假日花市，由桃園市園藝花卉協會管理，龜山端經當時的龜山鄉公所爭取撥用設置羽球場、老人文康空間；周邊土地除了已完工的中興公園，其餘公、私有地被當成停車空間、私人租用擺攤等，相當雜亂。

周邊整體規劃管理 改善雜亂

對此亂象，公路總局日前表態將收回假日花市空間，市府協調後決議由農業局承租做為花市，並持續交園藝花卉協會管理，但會藉此機會整頓橋下空間及周邊環境，初步規劃設置花卉及農特產展售區、運動休閒設施區、輕食區、兒二公園與經過綠美化的收費停車場。另，橋邊的中興公園已完工啟用，園內另正在興建集會所。

鄭文燦昨率團隊現地會勘時，桃園、龜山兩區的市議員都到場，議員與居民們反映說，該處土地屬於不同單位、缺乏管理，多年來空間顯得凌亂，更有許多雜物、報廢車長期佔地，每到假日，橋下、橋上兩側都停滿車輛，停車空間不足也讓遊客卻步；而攤商們則擔心，市府介入管理後，會不會影響現有的使用權益。

鄭文燦表示，會依使用現況做規劃，不影響攤商、居民，第一階段先處理用地代管、停車問題及周邊環境改善，包括花市營運方式、設置收費停車場與綠美化，雖然停車空間不會增加，但透過收費管理可提高周轉率、解決佔用問題；而部分私有土地的取得轉做停車場、公園等問題，於第二階段處理。

鄭文燦表示，配合假日花市及周邊環境的整頓，市府會先進行成功路三段至山鶯路間的「桃林鐵路路廊活化」工程。

農業局表示，假日花市空間將於今年七月開始代管，已規劃進行花市的照明、公廁、環境美化等，預計今年就能進場施工；交通局表示，公有地設置收費停車場部分，會盡快與國有財產署協調土地代管作業。