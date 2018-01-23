〈中部〉107名慈暉老人會會員 控理事長吸金

2018-01-23

〔記者楊政郡／台中報導〕一○七名大里區慈暉老人會會員，委託律師氣沖沖的到地檢署按鈴控告，指控陳姓理事長涉及詐欺等罪，吸金上億元，有會員從九十二、九十三年就開始繳費，相信陳某說沒問題、不會倒等，一○六年十一月突然倒閉，才發現有數十名往生者姓名重複再重複，全部都是作假，領走他們的血汗錢。

記者實地到台灣慈暉老人會的登記會址台中市大里區永大街三○○號詳查，但大門深鎖、電話04-24066269已成空號，找不到相關人員回覆。

慈暉老人會在九十三年間已倒閉一次，但證件換個顏色，名字也沒換，又重起爐灶，有會員遇上九十三年倒閉事件，還是繼續參加又繳費，至今繳了近卅萬，一○六年底又遇到倒閉，真是欲哭無淚，陳婦說，雖然媒體有很多報導，但陳某等人都說沒問題、不會倒啦，就相信他們了。

一○七名會員組成自救會，委託律師王俊文下到台中地檢署按鈴控告，高喊「往生者重複出現、理事長陳進昌出來說明」，王律師說，該會財務不透明，而倒閉後會員才意外發現，很多期的往生者名單竟然重複再重複，到底是什麼情形？且又無預警倒閉，這一○七名會員領不到錢，請司法機關介入調查。

彭姓會員說，父母參加該老人會十年，累計繳交超過廿萬元互助金，上週通知會員，表示會員數降低，「事態嚴重」，決定召開會員大會討論，但會中卻未說明資產狀況，只說交由資產管理公司處理，太不負責了。

據了解，該老人會會員年費八百元，每月繳交二千二百元「互助金」，會員入會滿二個月、未滿五個月，過世只能領三千元「香奠料」，滿五個月（後來改為滿六個月）過世除本金外，還可領取慰助金，慰助金依會員人數核算，最高曾有卅餘萬元，但規定只要一期未繳就取消會員資格，九十三年該會就倒閉一次，還是有許多舊會員不甘心之前繳交的錢成泡影，才又繼續繳費，沒想到去年十一月間又遇到一次「倒閉」的命運。