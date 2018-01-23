〈中部〉斥資2000萬 霧峰將闢首座簡易棒球場

2018-01-23

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區至今沒有棒球場，光復國中小棒球隊只能在二百公尺的操場克難練習，立委張廖萬堅、市議員張芬郁等人多次和農試所協調，順利爭取到中正路旁一塊土地無償撥用給市府，近日又爭取到體育署補助一千二百萬，加上市府八百萬配合款，將斥資二千萬闢設霧峰區首座簡易棒球場，昨天棒球隊員滿心期待球場早日完工。

市府運動局表示，整座球場預定地佔地二萬五千七百多平方公尺，將興建球場、投打練習區、球員休息區、觀眾席和男女廁所等設施，目前正在進行委託設計規劃階段，原預計七月動工、明年五月完工，會儘量配合地方需求縮短相關期程，趕在九月開學前完工。

立委張廖萬堅表示，霧峰光復國中至今沒有球場可練習，前年得知後，開始找地，發現霧峰中正路和光明路口對面，由農試所管理的土地非常適合，去年九月、十二月兩度到場勘查，順利完成土地撥用和場地規劃等作業，上週體育署確定補助一千二百萬，加上市府編列八百萬配合款，將順利興建霧峰首座簡易棒球場。

張廖萬堅表示，這座球場除標準的青少年棒球場，還有內野訓練場、投捕練習區，旁邊還有群山環繞，相信完工後將是全台中最漂亮的簡易棒球場，希望在建築師和市府運動局全力配合下，能趕在今年八月完工啟用，讓學校棒球隊和社區壘球隊能早日使用。

市議員張芬郁表示，為了這座球場，前後已經努力三年多，特別感謝霧峰農會原已承租該土地，得知有意爭取興建球場後，全力配合促成；蔡其昌特助林德宇也希望這座球場完工後，能讓霧峰學校和社區球隊有更好的訓練場地。

光復國中棒球隊教練陳新標表示，該校是台中六所國中棒球重點學校中，唯一沒有球場的，球員只能在二百公尺的學校跑道克難練習，技術提升受限，很期待新球場早日完成。