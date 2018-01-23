〈中部〉春節連假國道客運86線85折 台灣好行半價

2018-01-23

〔記者張菁雅／台中報導〕今年春節連續假期為二月十五日至廿日，為因應龐大交通量，公路總局將自二月十四日至廿一日實施交通疏運計畫，廿二日公布多條中部地區國道易壅塞路段及替代道路。另外，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，春節期間將推出國道客運全票八五折、「台灣好行」客運路線半價等優惠。

中部國道易塞 改走替代路段

公路總局第二區養護工程處指出，春節期間，中部地區國道易壅塞路段及替代道路，包括國道一號大雅到員林路段可改走台七十四線、國道三號快官到草屯路段可改走台十四線、國道一號及國道三號新竹到彰化路段可改走台六十一線，台七十四線霧峰路段往國道三號南下路段也容易壅塞，建議由台七十四線大里二匝道駛出，經由環河路、台六十三線及台十四線銜接國道三號草屯交流道。

另外，台中熱門風景區為高美濕地、大甲鎮瀾宮、國道四號終點站與台三線路口、新社地區及谷關風景區，中部地區國道壅塞時，可改走台六十一線、台一線及台三線等道路。

轉乘中彰投在地客運 再享優惠

公路總局也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，台中區監理所所長李輝宏表示，二月十四日至廿日，八十六條行駛里程超過一百公里的國道客運路線，都提供全票八五折優惠，以台中到台北來說，全票二百六十元，八五折只要二百廿元；另搭乘台鐵或國道客運後，持有效電子票證轉乘中彰投地區在地客運，還可再享有一段票或基本里程免費優惠；若要前往日月潭、清境農場及溪頭等觀光熱點，搭乘「台灣好行」客運路線可享半價優惠。