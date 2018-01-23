〈中部〉縣議員加入戰局 鹿港鎮長參選爆炸

2018-01-23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮長參選大爆炸！國民黨縣議員楊竣程確定爭取黨內提名，加上先前已經表態的鹿港鎮代會主席許志宏、立委王惠美服務處秘書許明輝與前縣議員施性鍾，光是藍營就有四位人選；國民黨鹿港區黨部執行長王錦銓表示，預計三月中旬進行全民調，透過公平初選機制產生人選。

民進黨籍鹿港鎮長黃振彥已兩屆任滿，國民黨全力大反攻，要搶攻鎮長寶座，王錦銓指出，國民黨目前有四人表達爭取鹿港鎮長的黨內提名，初步也取得四人的共識，就是以全民調方式來產生人選，這四位人選也會尊重並接受初選結果。

楊竣程爭取鹿港鎮長提名的選舉看板已高掛在鹿港街頭，打著「新鹿港」的口號，成為鹿港人街頭巷尾討論的焦點話題；楊竣程表示，這次他希望能夠轉換跑道，讓鹿港成為不一樣的鹿港。

施性鍾也強調，他的選舉看板近期就會掛上，他爭取國民黨黨內提名的心意不會改變，將會以看板爭取鹿港人的認同。

許明輝指出，他上回代表國民黨參選鹿港鎮長，這次捲土重來，由於他在鹿港鎮公所服務多年，擁有豐富的行政經驗，將會全力爭取黨內提名。

許志宏強調，他很早就表態要參選鹿港鎮長，他相信以他從政資歷，能夠能讓鹿港改變成真。

面對國民黨的來勢洶洶，在民進黨方面，鹿港鎮代表潘順良、鹿港鎮長夫人楊妙月都已展開拜票行程，潘順良早就掛起看板，爭取鎮長提名，楊妙月也全力拜票；至於被各界一再點名的文化局長陳文彬則再次強調，他現在最重要的工作，就是做好文化局長。