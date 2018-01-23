〈中部〉連2年加薪20％ 肉包店變幸福企業

2018-01-23

老闆分享利潤 年領至少17個月

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕幸福企業！彰化鹿港名店「阿振肉包」，去年才加薪二十％，老闆鄭永豐昨天宣布，今年再加薪二十％；早在五年前開始，員工的起薪就是三萬元，年終獎金二個月起跳，還有端午、中秋、春節各一個月獎金，等於全年薪水至少十七個月！

「阿振肉包」店內有二十名員工，年資最淺的黃姓員工，進入店內工作四年，從二萬八千起薪，經過去年加薪二十％，如今已邁進四萬；有二十年資歷的李姓員工，每個月薪水五萬，年薪破百萬！

「非常滿足！」有員工表示，以前曾待過紡織廠，必須要加班才有三萬元，在「阿振肉包」才四年就有四萬，付出有代價。

如果以月薪三萬來算，經過去年加薪，月薪來到三萬六千，今年再加薪，月薪四萬三千二百元，成長幅度果然「看得見」！

「這是良性循環！」鄭永豐說，老闆把賺的錢跟員工「利潤分享」，為員工加薪，員工士氣大振，工作效率更好，向心力更強，企業形象加分，生意也更好。

20員工月薪通通4萬以上

「阿振肉包」目前全店的員工月薪都在四萬以上，年終獎金則是二到八個月之間不等，鄭永豐認為「照顧員工是老闆的責任」，只要員工表現好，他隨時都在發獎金，連續兩年全面大調薪，就是肯定員工的表現與付出。

鄭永豐指出，他永遠記得寶成集團創辦人蔡其瑞教他做生意的方法，「要別人對我們好，就要先對別人好」，所以，他對待員工就秉持著「分享利潤」做法，讓小店也能成為幸福企業。