〈中部〉忽冷忽熱長不大 彰化蚵減產4成

2018-01-23

每台斤漲到170元

〔記者陳冠備／彰化報導〕近月來接連寒流各地陸續傳出農損，彰化西部沿海鮮蚵養殖面臨蚵仔縮水、長不大的狀況，造成產量短缺近四成，產地平均價格應聲上揚，每台斤一百七十元。在地蚵農表示，氣候忽冷忽熱、加上空污影響，海象不佳，蚵仔不肯張口吃東西，蚵價也會受影響。

蚵農姚秋月指出，蚵價忽高忽低主要是產量不佳，影響產量最大關鍵來自氣候，去年一整年氣溫超過三十度，夏季時無颱風攪局，海象佳、浮游生物多，牡蠣可以安心吃得又肥又嫩，當時每台斤蚵價約一百四十元，可是入冬後依然高溫，海水沒有浮游生物，牡蠣吃不飽，出貨量少，價格自然飆升。

「未來一年價格恐會再高！」姚秋月說，每年中秋節過後是牡蠣養殖業育苗期，不過去年遇上史上最熱的暖冬，海水蒸發鹽度升高，造成蚵苗著床率不高，初步統計彰化地區成功率僅二成，狀況罕見，由於育苗至採收至少需一年時間，屆時產量恐會產生中斷，今年價格恐難恢復平價。

姚秋月表示，近年台灣西部空污嚴重，懸浮微粒遮蔽日照，浮游生物與藻類日照不足也會死亡，牡蠣少了食物來源，產量縮減，而且養殖業青農缺工嚴重，只剩老農苦撐，未來老農退休，產量面積減少，蚵價就真的回不去了。

蚵仔價格上揚，縣府農業處副處長郭至善表示，彰化地區牡蠣養殖面積約一千二百公頃，統計從一○○年至一○五年，每年平均生產約兩千六百至兩千八百公噸，價格卻從每公噸一萬四千五百零二元飆升至二萬六千九百七十四元，帶殼蚵價上漲將近一倍，去殼牡蠣加上人工成本，價格一定再翻倍。不過也表示，產蚵利潤不錯，缺工問題會適時反映上級，增進青農從業有利措施。

環盟指廢水污染也有關

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，牡蠣是濾食性動物，空污應該影響不大，不過近年研究，彰化產蚵有綠化現象，跟廢水排放較有密切關係，尤其鄰近的六輕廢水排出後水流會直接轉向彰化大城、芳苑海域，不排除是造成沿海牡蠣減少的原因之一。