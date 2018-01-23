〈中部〉新港農民、加工業攜手 產銷兼做公益

2018-01-23

成立雜糧合作社 收益1成捐老人食堂

〔記者曾迺強／新港報導〕嘉義縣新港鄉交趾陶藝大師謝東哲效法法國畫家米勒畫作「拾穗」的分享豐收精神，邀老農、青農、食品加工業者籌組「嘉義縣南笨港雜糧生產合作社」，栽種本土芝麻、花生等雜糧，該合作社將提撥每年收益的一成，做為當地板頭、南港、共和社區老人食堂供餐經費。

謝東哲說，在新港鄉看到村內許多農民因年邁無力耕作，放任良田荒蕪，返鄉青年也不知如何開始務農，去年六月與他的姊夫、板陶窯工藝園區負責人陳忠正及多名志同道合朋友商討組成「農企業」，由老農提供土地，讓返鄉青農從老農身上汲取經驗，再由在地業者加工、行銷，創造多贏。

原在中國台商開設的電子公司擔任經理的合作社理事吳禎文說，二年前為了陪伴家人，放棄科技業返鄉務農，當初對農事一竅不通，透過老農經驗傳承才抓到務農訣竅，栽種水稻、本土芝麻、玉米等，占地共二公頃，認同公益理念加入該生產合作社，目前會員四十九人。

老農傳授經驗 以透南風為品牌

該合作社昨在板頭車站前舉辦成立大會暨農產品發表會，現場烹煮麻油雞、麻油麵線等，並展示以「透南風」為品牌名稱的紅藜黑豆水、芝麻粉等產品；嘉義縣副縣長吳芳銘說，該合作社除了有產銷一貫作業，更導入企業界的「企業社會責任」，將收益回饋社會，相當難得。

另外，中正大學昨成立「新農業科技暨產學推廣中心」，將結合在地特色、生態農業，在下學期免費開設新農業課程及產學訓練班，讓民雄鄉三興村、豐收村、大林鎮上林里的農民學習新農業知識。