〈中部〉承接父衣缽 總鋪師連6年集資義煮

2018-01-23

接手仁愛之家長輩圍爐

〔記者林國賢／雲林報導〕總鋪師丁玫玲繼承父親辦桌衣缽，同時承接父親關心照顧長輩善行，連續六年與同學集資辦桌宴請林內鄉同仁仁愛之家長輩，一起圍爐、開心迎新春。

林內鄉同仁仁愛之家每年歲末都會舉辦圍爐活動，除讓長輩們品嚐美食，看表演也自己上台表演，享受年節團圓歡喜熱鬧氣氛。

同仁仁愛之家董事長林金立表示，促成這項活動最大幕後功臣是丁玫玲，每年都自己集資、親自掌廚，準備豐盛菜餚宴請長輩，而同仁住民與工作人員則準備精彩節目，自娛娛人。

丁玫玲說，父親擔任總鋪師廿多年，以前就常常免費準備食物煮給鄉內經濟較弱勢的長輩食用，六年前她接手父親總鋪師衣缽，也決定繼承父親對長輩的關懷與善行，決定到同仁仁愛之家辦桌請長輩圍爐。

丁玫玲指出，每年同仁圍爐活動都席開廿五、六桌，費用接近廿萬，她都是號召老同學捐錢一起做愛心，也獲得同學認同，每一年集資都是「秒殺」，因此也就不再對外募款，這也是她們同學間每一年聯繫情感的方式之一，非常有意義，她也樂在其中。

林內鄉長張維崢指出，長輩們最開心的事莫過於大家一起圍爐，一邊談天說地一邊吃著熱騰騰飯菜，也感謝丁玫玲與她同學年年付出愛心，讓社會更美好。

昨天圍爐菜色非常豐富，同仁仁愛之家的員工與志工粉墨登場上台表演，長輩們也自己組成千歲啦啦隊為自己加油打氣，長輩說每年就期待這場圍爐，菜好人美又熱鬧。