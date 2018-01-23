〈中部〉火車站地下道入口拆除 居民嘆舊城元素消失

2018-01-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站廣場改造工程自廿二日起施工，原車站附近地下道將封板，附近居民原盼保留地下道入口空間做為特色小站，打造新亮點，但市府昨依原訂期程將地下道入口拆除，中區綠川里長薛雅文感慨，舊城元素又消失。

與舊火車站同期建築風格

薛雅文指出，與台中舊火車站同於一九七○年代興建的八處地下道出入口，有著與火車站同時期的建築風格，富有舊城元素，原本爭取地下道封板後，運用入口處的天頂，可用最少經費改造空間設計成小型特色空間，包括城市觀光旅遊站、文創商店、公益組織商店、都市文藝戲台，甚至是城市救助站，運用性多元。

薛雅文說，就算八處全放公共藝術，也可在最短時間打造出城市特色亮點，但行文市府提出保留地下道入口的構想，等不到回應，昨日建設局就前來拆除，雖有近十位民眾到場關切，仍阻擋不了拆除計畫；看著舊城元素兩三下就拆除，備感遺憾又心痛。

市府：該處不具文資身分

針對居民原提出希望保留地下道空間再利用，建設局新工處副處長陳永欣指出，中市火車站廣場規劃案送都市審議會時，考量消防及逃生動線等，地下道無法保留再利用；至於地下道出入口不具文資身分，加上牽涉大車站計畫整體景觀設計，幾經評估，仍依原訂計畫拆除，昨日是既定的拆除期程。

陳永欣指出，在地意見會納入未來大車站計畫規劃，讓周邊景觀及交通動線變得更好。