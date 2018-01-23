〈中部〉綠川連結柳川 市府打造人本綠廊

2018-01-23

綠川改造 農曆年前開放

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕台中火車站前的綠川環境營造工程已進入最後施工階段，預計農曆年前開放，市長林佳龍廿二日前往視察，並近距離欣賞過去一直被埋在台灣大道底下的櫻橋。林佳龍表示，柳川早已完成整治，綠川與柳川形成台中市的「兩河流域文化」，未來兩條河川間將打造一條人本綠廊。

綠川第一期整治工程範圍約六百公尺，經費八．五億元。水利局長周廷彰於簡報時指出，綠川工程首重水質改善，透過旱溪引流、晴天污水截流、水質改善礫間處理及防洪排水工程，從根本改善綠川水質，像是在地底下埋了一個超大型的濾水器，每天處理的水量達兩萬四千噸。

日治櫻橋 可近距離欣賞

周廷彰也說，中山綠橋在一九○八年建造完成，今年已一百一十歲，為保護古橋，設置排水箱涵以解決中山綠橋的通洪瓶頸；另外，日治時期興建的櫻橋被包覆在台灣大道下方，施工時偶然發現櫻橋橋墩，工程因此變更設計，將橋墩做妥善保護，並於現有路橋外側復刻櫻橋立面，同時在橋下施作人行空間，讓民眾可近距離欣賞櫻橋的歷史痕跡。

林佳龍從東協廣場前的綠川，一路穿越台灣大道，到達中山綠橋，對工程成果感到滿意。林佳龍表示，綠川是台中市區的「母親之河」，過去因生活污水引來髒臭，只好將河川用水泥加蓋，經過整治、掀蓋、防洪能力提升、周邊景觀營造等措施，讓綠川重見天日。

柳川距綠川 不到1公里

另外，距離綠川不到一公里的柳川水岸，前年底整治完成開放後，成為台中市熱門景點，去年勇奪台中城中城區十大景點網路票選第一名。

兩河之間 打造綠廊步道

林佳龍指出，台中市區很幸運有這些河川經過，綠川與柳川將形成台中市的「兩河流域文化」，在這兩條河川間，會有暢行無阻的步道，配合綠空鐵道及綠園道，打造為人本綠廊。他也邀請所有對中區等舊城區有記憶的台中人，春節返鄉時回來看看綠川跟柳川，一睹兩河流域新風貌。

在台中土生土長的楊小姐表示，市區雖有許多河川經過，但一直缺乏美麗的水景及親水設施，都市裡有河岸景觀，會增加浪漫氣氛，民眾也多一處休閒景點，所以她樂觀其成。

另外，市府積極推動中區再生計畫，射出大車站計畫、河川整治及文化復興「三支箭」力圖翻轉，昨日到中區公所召開市政會議，市長林佳龍說，箭箭正中靶心，三年來估計吸引超過百億元民間投資，讓許多人看見中區希望、帶回人潮。