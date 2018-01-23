〈中部〉竹山人享團保 所會合作推動

2018-01-23

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮民團體意外保險計畫，在代表會及公所罕見地為「民」握手言和下，已順利從本月十五日完成加保後實施，公所強調，依保險法規定，納保對象必須屆滿十五歲，全鎮總人口數約五萬五千人，估計約有五萬人受益。

雙方關係不佳 卻快速通過議案

竹山鎮代表會與公所之間處得不好，眾所周知，彼此還曾為預算問題僵持不下，最後驚動縣府出面協調才達共識，此次鎮民團體意外保險所須經費，公所編列一百五十萬元，非但未被代表會刪減，還獲得全力支持，以致該案去年底才開始討論，本月十五日便已付諸實現，所會展現的效率讓各界也感到吃驚。

竹山代表會主席羅炘津指出，代表們在為民服務過程中，發現鎮民對集集、水里等鄰近鄉鎮全民納保一事，十分在意，加上景氣未見明顯復甦，有的弱勢鎮民也曾因家中發生變故，連最基本的喪葬費也無力負荷，因此代表們幾經討論後，才會一起支持、鞭策公所推動該項計畫。

15歲以下未納保 理賠最高10萬

鎮民團保為何排除十五歲以下的人？公所秘書黃文賢說，人心隔肚皮，因此保險法基於道德危險防阻考量，才會對未成年人投保方面設下限制條款，此次投保所需的保費全由公所負擔，理賠金額最多可獲十萬元，如此不但福利不致於矮人一截，也可讓鎮民生活更有保障。