〈中部〉彰化YouBike慶千萬 幸運兒未現身

2018-01-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化公共自行車YouBike騎乘人次突破一千萬人次，縣府和營運廠商微笑單車股份有限公司，找出第一千萬個幸運兒和前後五名租借者共十一人，十一人當中學生占六人，突顯學生以YouBike當代步工具的需求增高。

可能是彰師附工學生

這十一人當中，第一千個幸運兒到昨天為止都還未現身，此人於彰化火車站前站借車，於彰師附工租借站還車，研判彰師附工學生機率很高，不過，微笑單車公司從上週使用人次突破一千萬後，憑著租借者登錄在刷卡卡片的手機號碼，一週來以號碼找人，都連絡不上這名幸運兒。

至於其他第一千萬個前後五個租借者，十人借車場站四個在彰化火車站前站、四個在員林火車站前廣場，另一個在彰化市大成國小、一個在員林市三角公園，全部都在熱門租借站，六人是學生。

「學生最捧場了！」 縣府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，從YouBike中獎的租借者來看，越來越多學生樂於用YouBike當短程代步工具，這是好現象。

獎項保留至三月底

縣府昨邀請獲獎者出席頒獎活動，有二人缺席，出席八人中七人因為要上班上課，委由家人代領，縣長魏明谷送上保溫瓶和背包紀念品。至於第一千萬個幸運兒，其獎項將保留到三月卅一日止，縣府呼籲該名幸運兒發現手機有顯示未接來電的電話趕快回電，「趕快出來領！」

微笑單車公司總經理何友仁說，公司延續舉辦彰化縣全區限定活動，昨天起到三月卅一日騎乘YouBike，騎十次取得一次抽獎機會、騎廿次二次抽獎機會，騎越多次中獎機率越高，最大獎iPhone X手機。