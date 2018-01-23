〈中部〉嘉市公幼「幸福」 揭牌 新生名額增加

2018-01-23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市第三所市立幼兒園「幸福幼兒園」昨天揭牌成立，因每月收費約三千六百元，為私校近一半收費，去年四月新生登記，中班及小班共招生六十人吸引兩百人報名，一○七學年度預計增小班一班三十人，四月初辦理新生登記。

市長涂醒哲致詞說，市府考量家長需求及為了提供更完善的幼教服務，在議會支持預算下，將原志航國小附設幼兒園改制為嘉市第三所市立幼兒園，命名為幸福幼兒園，希望幼兒們在幸福城市中成長。

市教育處長余坤龍表示，嘉市目前總計有三所市立幼兒園，分別為吳鳳、復國及幸福幼兒園，幸福幼兒園擁有志航國小遷校後重新改建的新穎校舍，校園環境寬敞、設備豐富齊全，教學用心受家長肯定，改制後的園內共有小班二班、中班及大班各三班，可招收二百三十五名幼兒；一○七學年度大、中、小班預計招收九十人，一○八學年度還會增收幼幼班兩班共三十二人。

余坤龍表示，除市立幼兒園外，首所非營利幼兒園「小橘子幼兒園」一○八學年度將增五班招收一百二十二人；今年新設兩所非營利幼兒園，設在崇文國小的「銀河幼兒園」二月一日開園，另一所預計在北興國中開設，一○七學年度開園，都各招九十人，而非營利幼兒園有一半費用是政府補助，每月收費約三千七百元，與市立幼兒園差不多。