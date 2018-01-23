〈中部〉雲嘉春節疏運 景點交通分流

2018-01-23

〔記者林國賢、曾迺強／綜合報導〕公路總局昨公布雲林及嘉義地區春節疏運計畫，雲林劍湖山世界、朝天宮周邊道路是易塞車地雷路段，民眾善用網路或手機APP資訊掌握路況或搭乘大眾運輸工具，讓返鄉出遊更順暢。

台灣燈會主燈區周邊交管

二○一八台灣燈會自二月十六日至三月十一日在嘉義縣縣治特區展出廿四天，公路總局第五區養護工程處將在主燈區周邊進行交通管制，規劃太子大道、博愛路、健康路及信義二路為行人徒步區，並在高鐵嘉義站、台鐵嘉義站、台鐵南靖站、嘉義縣立棒球場及雲林縣立斗六棒球場提供公路客運接駁服務。

公路總局嘉義區監理所所長劉英標說，因應台灣燈會大量人潮，高鐵BRT串聯台鐵與高鐵嘉義站到燈區外圍，每廿分鐘一班，將視情況機動加班，並在嘉義縣政府前、太保五路二十四號對面、故宮南院願景館增設臨時招呼站；二月十四日至廿日春節連假期間，公路總局推出國道客運八五折票價優惠，另搭乘台鐵或國道客運後轉乘公路客運，也祭出享有一段票免費的優惠。

公路總局第五區養護工程處副處長汪令堯表示，台十九線往北港朝天宮路段、台三線轉雲二一二道路前往劍湖山周邊道路是最易塞車路段。公路總局將在台三線七十九．三公里處設導引點，北上車輛左轉媽祖大橋，接文仁路、公園路，再銜接一四五道路北上，並引導車輛提前走內側車道分流。

劍湖山世界周邊道路除於國道三號提前分流外，雲林縣警察局將在台三線、雲一九九、雲二一○、雲二一二等道路進行交道管制，請民眾遵從工作人員指揮行駛。

汪令堯說，台七八線古坑系統交流道常在收假前一天配合國道匝道儀控管制，易造成車多回堵，也請民眾提早規劃返回工作地。

籲民眾多使用公共運輸

雲林監理站站長吳孟峰呼籲民眾多利用公車返鄉出遊。他指出，公路總局協調日統客運春假期間每天行駛雲林和台北之間七十二班次，並會視遊客人數機動加開班車，全票每張優惠五十元，預估可疏運二萬二千人次；行駛台中到雲林間的台西客運每日行駛一百廿至一百五十四班次，疏運二萬四千人次。

另外，搭乘高鐵旅客可於高鐵雲林站轉乘臺西、嘉義、雲林汽車客運公司班車，每天有一五八班次。民眾出門可先下載「iBus」手機APP，了解公車路線的發車時刻及公車行駛動態，掌握行車資訊。

汪令堯說，公路總局相關疏運、即時路況及路況通阻資訊可以公路總局網站、省道即時交通資訊網、公路防救災資訊系統查詢。