〈南部〉廣源基金會首場團聚 受助者愛分享

2018-01-22

老師、博士生鼓勵逆境中勇往直前

〔記者吳俊鋒／大內報導〕全球知名DRAM記憶體模組獨立生產、供應商美國金士頓（Kingston）科技公司的創辦人孫大衛，九年來持續透過基金會捐助清寒子弟，累計已逾兩萬名額，昨天在走馬瀨農場首度舉辦團聚活動，曾受惠的國小輔導老師周家輝，以及研究所博士生張竣傑等，應邀經驗分享，他們都強調「環境的壓力，有時反而是一種激勵」，期勉學弟妹不要被逆境擊倒，找到自己的定位與方向，勇往直前，絕對可以成功。

廣源慈善基金會昨天舉行九年來的首場團聚，邀請表現優異的受助者現身說法，包含在嘉義北園國小擔任輔導老師的周家輝，還有攻讀中山大學機械暨機電研究所博士班的張竣傑。

周家輝大二時因父親過世，經濟陷入困境，曾獲孫大衛成立的廣源慈善基金會捐助，後來又在學長姊幫忙下，順利求職，一路都有貴人出現，但他強調，自己若沒準備好，其實有再多的運氣也枉然。

周家輝指出，無論唸書或工作，生涯規劃應儘早確立，追求學歷之外，也要注重專業能力的培養，走對的路，堅持下去，就會克服難關。

來自單親家庭的張竣傑認為，當時雖然被環境所逼，但並未失志，以積極的心態去面對，逆境反而是驅使個人前進的動力。

原本想擔任工程師的張竣傑，現已立志當教授，希望發揮專長，幫助更多年輕人，他鼓勵大家，在學習中認識、找到適合自己的方向，全力以赴。