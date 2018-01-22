〈南部〉永康愛心水餃夯 出現冒名假貨

2018-01-22

〔記者吳俊鋒／永康報導〕先後罹患癌症的林姓夫婦，於永康的黃昏市場賣水餃，籌措醫藥費，各界回響熱烈，但有民眾PO文臉書社團爆系公社，指稱在網路上請人代購，疑似收到假貨，認為自己的愛心被利用；幫忙包製的義工「阿鳳姊」強調，產品都是純手工，不會每顆外型都一樣，且是透明盒裝，並非夾鏈袋，她也請買家寄過去，可協助確認真偽。

林姓夫婦原本在永康的黃昏市場做生意，兩人陸續罹患口腔癌與乳癌，龐大的醫藥費，讓家計陷入困境，由於病情影響，目前只能賣水餃，三名小孩一下課就會幫忙包製，為父母分擔經濟壓力，附近民眾看了好心疼，加入協助行列。

消息傳出，民眾搶購愛心水餃，有的在網路揪團下單，希望能幫到三名小孩，也讓林姓夫婦不必煩惱經濟問題，順利就醫治療。

辨別訣竅 底部沒凹痕、每顆不一樣

由於愛心水餃太紅了，網路傳出有人疑似假借名義，行不實的行銷手段，引發議論，阿鳳姊則提出辨識的訣竅，供購買民眾參考。

阿鳳姊在黃昏市場賣滷麵，平時召集義工來罹癌的林姓夫婦攤位幫忙，她表示，眾人合力包製的愛心水餃，每顆外型不會都一樣，底部不會有凹痕，並以透明盒子盛裝，重點是底部「屁股朝上」。

阿鳳姊姐說，熱心民眾若是購買少量，大約二十盒以下者，可以親自前來，義工們現場包製、供貨，或者事先聯絡訂購，水餃包好了會去電通知領取，洽詢專線○九八九一九一七三八。若網友擔憂愛心被利用，可以寄過去，她會幫忙確認水餃是否為義工們所包製。