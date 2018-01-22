〈南部〉台南藝術節 首推佰元食驗場

2018-01-22

一百元看以食為題創意演出

〔記者劉婉君／台南報導〕「台南藝術節」今年將邁入第七年，除有自製節目、邀請國內外團隊演出外，部分表演場地也結合台南古蹟、特有的歷史空間、小吃等，走出自己的風格，不僅有國際經典百老匯音樂劇《貓》，以及《La La Land樂來越愛你電影交響音樂會》加持，也將首度推出「佰元食驗場」，讓民眾只要花一百元，也能欣賞表演團隊的創意演出。

預計三月初登場的台南藝術節，今年將有四十檔、一○五場次演出，表演場地不僅在台南文化中心等傳統藝術殿堂，也結合酒吧及古蹟，首次舉辦的「佰元食驗場」，即以大南門藝文特區為演出主場，各演出團隊分別以「食」為主題，進行創意發想，包括哇歐表演工作室《食麵埋伏》、全西園掌中劇團《國姓魚好滋味》、夢想田室內樂團《來去府城吃音樂》等，讓民眾不用花大錢，也能看一場好戲，希望讓更多民眾親近藝術。

表演走進酒吧、體育場、古蹟

以《雙城紀失》獲得台、港觀眾好評的香港劇場空間，也將劇場搬進酒吧，將首演《三張明信片的三種風景》，呈現都會生活及人生經驗。而《人間條件1》的阿嬤，則將大陣仗重返台南，在新營體育場舉行大型戶外演出；當代傳奇劇場則要以歷史古城億載金城為背景，呈現台南限定版的《水滸108II︱忠義堂》。

台南藝術節每年活動都吸引不少民眾參與，目前除了高知名度的《貓》及《La La Land樂來越愛你電影交響音樂會》分別由寬宏及牛耳藝術在網路上熱售中，「佰元食驗場」也相當受歡迎，預售票已賣出七成。