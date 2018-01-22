〈南部〉高應大招五專生 最高獎金百萬

2018-01-22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄應用科技大學響應教育部政策，模具工程科與土木工程科將重新招收五專生，名額共八十名，打出「全國最實在」為招牌，並祭出高額獎學金，希望吸引更多優秀學子加入。

高雄應用科大、高雄第一科大、高雄海洋科大三校，今年二月一日將合併為高雄科技大學，教育部前晚宣布由高應科大校長楊慶煜擔任首任校長。

楊慶煜表示，高應大擁有全國唯一的模具系，師資陣容堅強，教學資源豐富；土木工程人才市場需求大，主打副修新南向語言，強化學生國際溝通、交流、移動能力。

楊慶煜說，兩系皆有五專到博士的完整學制，提供最佳的升學與職場回流教育管道。為了讓學生安心在學，學校祭出會考5A+入學總獎學金五十萬，5A++入學總獎學金一百萬，另學校也發起「攜手點燈」助學計畫，助學金總額高達千萬元，為同學前程溫馨點燈。

模具系主任徐中華表示，為培育能掌握模具結構、設計、開發能力以及具有人文素養的全方位優秀模具工程師，課程架構將以重基礎、多實作為主軸，強調學以致用，以類生產線實務課程培養模具領域系統整合及跨領域技術創新的技能。

土木系主任黃忠發表示，五專課程除了涵蓋土木類主要技師應考科目，還將配合八門產業學院科目，延聘業界教師授課，貼近營建產業需求，培養理論與實務兼具的國家建設人才。