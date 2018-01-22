〈南部〉《加護病房裡辦登記》深情女︰結婚 鼓勵他抗癌

2018-01-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「結婚不是為了要名分，而是為了能好好照顧他」，台南呂姓女子為愛南下高雄，與陳姓男子相愛十多年，近來陳男罹癌已擴散全身，呂女不離不棄陪伴抗癌，兩人病榻中深情相守，在前鎮戶政事務所人員見證下，於醫院加護病房登記結婚，患難見真情令人感動。

四十六歲呂女原本住在台南，經友人介紹認識大一歲的陳男，她為愛南下高雄十多年，與他同居但未結婚，兩人感情很好，育有一個十歲兒子。

不料近來陳男身體不適，就醫才發現罹患癌症，且已擴散全身，造成病痛纏身，加上腎臟出狀況，躺著無法排毒，只能坐在床上，又不能下床走路，飽受病痛折磨，目前住在醫學中心加護病房治療。

呂女不離不棄，請假一個多月，一肩扛起家庭重擔，除了接送兒子上、下學，其餘時間守在病房，陪伴陳男抗癌治療，近來她為了鼓勵他，向戶政所申請登記結婚，希望有助他的病情，患難見真情令人感動。

前鎮戶政所人員日前直接進入病房，為兩人辦理結婚登記，當戶政所人員詢問陳男意願，只見陳男雖然身體虛弱，但在親友祝福下，他仍強打起精神，表現氣力說出「我願意」，並在申請書上簽名，約定牽手一輩子，整個過程溫馨感人。

陳男表示，身體狀況不好，都靠呂女幫忙撐家計，心疼她兩地奔波，還要請假照顧他，是他最重要的精神支柱；大家鼓勵陳男快好起來，陪伴呂女一起面對未來，他感謝大家祝福，會勇敢抗癌，過幸福的日子。