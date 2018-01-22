〈南部〉單親兄妹認真上進 接連獲普仁獎

2018-01-22

〔記者王秀亭／台東報導〕新生國中八年級學生蔡僑恩從小看著母親獨立養家，與哥哥蔡家峻主動分擔家務，更是努力念書存獎學金，盼將來當醫師，可以由受助變助人，兄妹倆的認真與知足感恩心，連兩年獲選靈鷲山普仁獎的肯定。

妹妹蔡僑恩︰希望當醫生助人

靈鷲山普仁獎台東區頒獎典禮昨天在台東縣社會處舉行，來自縣內十七位弱勢家庭國中小學生，經志工實地家訪後獲獎，在家人、老師陪伴下領獎。

獲選全國獎的蔡僑恩雖然從小父母離異，兄妹倆由母親獨力扶養，蔡僑恩與蔡嘉峻以認真求學回報母親，沒上補習班，靠著自己用功，有課業問題就向老師請益，不僅是班上的數學小老師，在校成績總是名列前茅，雖然班上有近半同學擁有手機，蔡僑恩說「曾經心動，但花時間玩手機，恐影響課業而作罷。」

蔡僑恩說，雖然念書過程很辛苦，但把書唸好才有機會翻轉現況，希望未來當醫師，回到台東就業，有餘力一定會回饋更多需要幫助的人；老師賈魯君說，僑恩是感恩知足、貼心、懂事、能力優異的孩子，與僑恩是教學相長，相信她未來必有能力助人。

彭姿嘉愛畫畫 打零工媽媽支持

寶桑國中九年級美術班學生彭姿嘉則在母親陪同下受獎，同時將準備參加三月畢業美展的四幅作品搶先分享，彭姿嘉說，母親雖然以打零工養活兄妹三人，仍很尊重每個小孩的興趣，讓從小愛畫畫的她可以朝美術方向前進。

靈鷲山普仁獎台東區普仁會會長丁美雲說，僑恩與哥哥嘉峻乖巧又表現優異，蔡嘉峻是去年全國獎得獎者，今年在篩選人選時，評審們討論了一個多小時，仍決定提報蔡僑恩，主要是兩兄妹無論品德、課業都是值得其他學生們學習，更期許獲獎學生有正面、積極、樂觀的生命態度，未來能成為社會的楷模典範。