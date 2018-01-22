〈南部〉落果加凍傷 屏東沿海蓮霧減產5成

2018-01-22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「慘！連三年都歉收！」寒流一波接一波，寒害陸續發酵，屏南沿海地區蓮霧園出現嚴重落果，產量大減，蓮霧也有凍傷表皮瘀黑情形，預估產量下滑至少五成，春節伴手禮難逃漲價命運。

東港到枋寮 寒害損失慘重

蓮霧是春節伴手禮，以沿海東港到枋寮及南州等鄉鎮為主要產地，去年產量受颱風重創，原以為今年能豐收，沒想到卻遇上寒害。

「出貨件數幾近腰斬！」南州農會總幹事黃俐甄指出，原本週六固定要加班理貨，但日前寒流遲發性災損在上週三開始蔓延，全鄉受重創，上週送件量從一千三百箱下滑到七百箱，幾乎腰斬，上週六更是首度無貨可理，據農民反映和現勘，產量恐大跌七成。

價格將暴漲 南州禮盒缺貨

黃俐甄說，這批受害的蓮霧本來一到二週後就能熟成出貨，正好是春節伴手禮需求最大期，但價格最好的期間農民卻無貨可交，九到十一顆兩公斤裝的禮盒，竟找不到貨源。

農會預期本週開始價格就會反映缺貨現況，上貨可能從三百五十元漲到七百元，也是從前年受寒流、去年受颱風影響後的連三年歉收，農民希望政府能以「農業天然災害救助辦法」幫助農民。

農糧署南區分署長姚志旺說，農委會已啟動勘災機制，今天就會派員與農改場和縣政府會勘災情，若受損面積達二成以上，蓮霧每公頃可救助九萬元。