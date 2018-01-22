〈台北都會〉活動沒半場 西門町動漫基地喊停

2018-01-22

礙於消防法規 辦活動空間小

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲去年二月於西門町舉辦台北燈節，帶動當地商業，並乘勝追擊宣布要將閒置十五年的西門地下街打造成「動漫基地」；去年八月到西門參加cosplay活動時，又再度提起這件事，促成捷運公司讓西門商圈辦活動「試水溫」。但因為消防法規，至今一場活動都沒辦成。市府近期坦言，西門地下街已無動漫基地計畫，維持做為捷運公司辦公室及智慧型圖書館，但會開放民間申辦動漫活動。當地人士無奈地說，現在那塊就是蚊子館，未來就繼續養蚊子吧。

當地︰未來就繼續養蚊子

「廠商表示多少錢都沒問題，但要商圈先辦活動拿出成績」，西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，商圈聽到捷運公司願意協助試辦時，他們就著手準備要舉辦兩百多攤的大型活動，誰知道市府卻說，只准攤商使用其中三處廣場跟店鋪那麼小的空間，只能「扮家家酒」，就算可以給商圈試辦一年，都沒有辦法成功。

市府︰開放民間辦動漫活動

負責西門地下街活化的財政局長陳志銘表示，西門地下街已無規劃動漫基地，但若民間要舉辦活動，可向捷運公司申請，市府可提供場地。至於走廊不得擺攤、規模太小，陳解釋，消防局堅持要依消防法規維持六米淨空，因此也無可奈何。

陳志銘更說，西門地下街總共才十八間店鋪，約三百八十五坪的店鋪面積，加上只能連接到捷運西門站，本身商業條件就不佳，因此從九十一年起招商三次不成。至於地下街未來規劃，陳說會繼續維持捷運公司辦公室及智慧型圖書館。