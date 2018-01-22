〈台北都會〉專家建議︰稽查制度化 不合格就撤下

2018-01-22

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府將推行夜市微笑標章，長期關注食安的醫師、營養師皆表示，該政策至少可讓夜市食安稽查制度化，但食材來源追溯機制事涉繁雜，須多費心，且務必維持定期查核，不合格就撤下，才能維持標章公信力，另也可針對少油少鹽、多蔬果的料理納入檢核指標，為民眾健康更添一份保障。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，該政策以政府介入制定獎勵措施，建立一套查核機制，可謂立意良好；不過，夜市食材種類多，若真要建立可追溯食材來源機制，程序可能較繁瑣，公部門需要多費心，攤商也要積極配合，若成效好，或許未來稽查違規數量也會下降，便能達到管理效果。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，該政策是一個好的起步方向，予以肯定。但他也說，定期追蹤才是要旨，因為衛生往往會變動，若攤商後來檢驗不合格，也要撤下標章，才不會讓標章失去公信力。至於食材追溯部分，他說，還是須仰賴衛生局把關，目前校園已建立一套機制，也做出一定成效，可斟酌參照此經驗，再放到夜市系統裡。

台安醫院營養師劉怡里則建議，除了現有衛生查核、食材溯源環節外，若攤商提供少油少鹽、多蔬果的食材料理，另可納入健康指標，以示鼓勵，除了維繫食安，也有機會為國人飲食健康加分。