〈台北都會〉〈全國首創〉夜市推「微笑標章」 攤商擔憂

2018-01-22

先鎖定士林、寧夏及華西街夜市

〔記者周彥妤／台北報導〕台灣夜市遠近馳名，但食安事件頻傳，民眾對夜市飲食衛生仍心存疑慮，台北市衛生局擬於五月試辦夜市專屬的「食品安全微笑標章」制度，此為全國首創由政府為夜市食安掛保證，以「人員衛生」、「食材溯源追蹤」、「製作環境衛生」及「病媒防治」做為四大評鑑指標，只要攤商通過檢核，即可獲得為期兩年的微笑標章，試辦對象鎖定士林夜市、寧夏夜市及華西街夜市，屆時評估成效，將斟酌推廣至北市十四處知名夜市。對此，試辦夜市攤商多表示，政策立意良善且願意配合，但對於在外清潔及食材來源把關問題，深怕標準打高空難落實，頗感憂心。

為食安掛保證 衛局擬5月試辦

寧夏夜市攤商鄭小姐說，很多客人會以為夜市不用注重清潔，其實平常攤商都要配合衛生稽查及講習課程，真要好好經營，也要費點苦心；她認為該計畫本意良好，可以讓客人放心，也很願意配合，不過攤商通常都是露天經營，有時真的並非食材或人員清潔不慎問題，而是灰塵、風沙或蟲隻等外來物飛進來，導致衛生出問題，擔心檢核項目標準訂得太嚴苛，根本做不到。

攤商憂露天經營環境難控制

華西街夜市不具名攤商說，華西街夜市有很多外來觀光客，可以提升形象，願意配合，也樂見其成，但在食材源頭上，希望政府加把勁把關，擔起最大責任，否則每次發生食安問題，最倒楣的都是下游做小生意的店家，常常要在前線面對民眾質疑。

士林老街商圈繁榮促進會總幹事李進祥說，這是好事一樁，目前攤商都很樂意配合，年輕攤商多數可接受，但老一輩攤商怕麻煩，還需要多溝通；另在推行上，希望市府制定的檢核標準要非常明確，可供遵循，避免無所適從，才能真正落實。

市府︰不會套用現行餐飲標準

針對攤商擔憂在外清潔問題，北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理說，會考量夜市露天經營的特性，不會把現行餐飲分級七十一指標檢核套在夜市的標準上，緊接而來的協商會議，也會邀請攤商出席充分表達意見，但前提是，至少要在不違反基本衛生守則下。

至於食材溯源部分，王明理說，食材不過關，不是下游攤商問題，重點是有沒有來源可供追溯，因此攤商選購食材時，務必要選有食品登錄字號的廠商，配合登錄查核，也要誠實呈報選購廠商資訊，只要做到這兩點，不會有太大問題，後端食材溯源機制建立，都是公部門的責任，攤商無須過度擔憂。

通過檢核 標章有效期限2年

王明理表示，五月上路試辦的食安微笑標準，先鎖定士林夜市、寧夏夜市及華西街夜市，初期採自願制。至於是否擴大辦理至全市十四個夜市，由於這是首次政府量身訂做符合夜市攤商的衛生評核標準，等同於公部門為夜市食安承擔一份責任，稽查人力也必須跟上新政策腳步，屆時會視試辦狀況再行評估。

王明理提到，微笑標章有效期限比照一般國內外標準訂為兩年，期間還是會執行例行抽查，籲請拿到標章的攤商要愛惜羽毛；而評核標準細節、標章樣式，目前仍與專家、市場處及夜市代表討論，尚未底定。