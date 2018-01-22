〈台北都會〉基隆中山區參與式預算 遴選3案執行

2018-01-22

〔記者俞肇福／基隆報導〕文化部補助基隆市文化局辦理「中山區參與式預算」，一共九個議案經過三天共九二四位民眾投票，結果由「千歲耀眼、舞動人生」、「星星點燈關懷加溫」、「大樹下文化之旅」勝出，將於今年三月到八月推動執行。

均獲15萬補助 3到8月推動

在先進民主國家行之有年的參與式預算，讓公民可以直接參與討論預算計畫，自己的預算自己編列、執行，近年已在台北市、新北市陸續推動；基隆市政府一○五年到一○六年選定中正區作為基隆市第一個參與式預算案例，一○六年到一○七年由中山區推動。

中山區社政課長黃士芸說，中山區人口有四萬七千多人，六十五歲以上高齡人口七千五百多人，占十五％以上，高於全市老年人口平均比；因此，參與式預算經過一年討論，決定以「友老環境預算你我決定」為主題，經過提案公展，一月十八、十九、廿日投票。

九個提案分別是「千歲耀眼、舞動人生」、「星星點燈關懷加溫」、「大樹下文化之旅」、「中山長者光陰故事」、「幸福社區文康柑仔店」、「銀髮族有機開心農場」、「饅頭加咖啡—我只要這一味」、「青銀共創關懷長者服務」及「幸福滿滿愛心商店」。

出線的三個提案均獲得十五萬元補助，「大樹下文化之旅」將以大樹下奉茶為出發，帶領長者藉由喝茶了解茶的文化；「千歲耀眼、舞動人生」希望長者出來跳舞，拓展人際關係與健康；「星星點燈關懷加溫」讓長者走出家門，參與社區活動促進身心健康。