〈台北都會〉相伴普安堂 2樹列珍貴樹木

2018-01-22

〔記者邱書昱、翁聿煌／新北報導〕新北土城區的祖田里，有座歷史悠久建物「普安堂」坐落群山多年，在日治時期原墾戶將佛堂捐出作為村廟，成為教導村民讀書識字同時兼具里民活動的中心，也是大台北地區的齋教建築之一。周邊有一株楠木及一株龍眼樹，新北市政府樹木保護委員會日前掛牌列為珍貴樹木列管，以保存自然風貌。

普安堂外山門旁的老樹楠木在幽靜的樹林，陽光穿透在樹葉間，形成的倒影令許多攝影者停留拍照外，在春夏季節更是賞螢秘境；而擁有五十年歷史的龍眼樹，伴隨普安堂延續的歷史印記，以及先民遺留下的記憶及信仰文化，均為重要的自然遺產。

珍貴樹木 至去年底列管逾千棵

新北市綠美化環境景觀處長謝宏偉表示，依「新北市樹木保護自治條例」規定，符合離地高度一．三公尺處樹幹直徑達九十公分以上、樹齡達五十年以上或具地方特性、歷史性或學術研究價值等條件，經審核通過可公告列管為珍貴樹木，民眾若發現有符合條件的老樹，皆可向各區公所或景觀處提報，審核通過即可列管為珍貴樹木，截至去年底列管珍貴樹木已有一○四二株。

農業局表示，透過珍貴樹木的提報列管及掛牌有教育意義，保護難得的特色資源外，也讓市民心中的記憶保存，不只是讓普安堂的歷史再現，也讓世人了解其背後的故事，更融合宗教、自然和藝術。

護樹團體成員洪郁凱表示，總算看到市政府遲到的保護，希望市政府的保護能更有效率。另外，當地民眾回憶起年輕時和龍眼樹拍照，「我還是小姐的時候，在那拍照，樹蔭下很舒服。」