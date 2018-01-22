〈北部〉獲保德信傑出志工獎 海星中學游弘宇「追夢」寫書

2018-01-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第十八屆保德信青少年志工菁英獎公佈得獎名單，全國名額僅卅位的傑出志工獎，海星中學游弘宇獲此殊榮，曾經「對課本沒興趣」的游弘宇，從國中起向企業募款組棒球隊，還拍撒奇萊雅族紀錄片，最近則忙著寫書。

至於全國名額共有一百二十位的保德信志工奉獻獎，花蓮區共有八人得獎，包括四維高中李宇凱、葉美齡；海星中學劉心雨、謝欣頲；花蓮女中王郁軒；慈濟大學附中周淵泰、郭家妡、彭康進。至於私立四維高中也勇奪全國僅二十個名額的團體獎「服務教育楷模」。

游弘宇是今年花蓮縣唯一獲保德信「傑出志工獎」的得獎人，月初才透過「大學特殊選才」管道錄取國立清華大學大一不分系學士班。

募款組棒球隊、拍撒奇萊雅族紀錄片

他說，國中階段為成立棒球隊四處募款，獲企業贊助二百萬元，讓海星中學的國、高中部都成立球隊，之後他多次受邀到各地分享自己的故事；上了高中參加拓凱全國青少年高峰論壇，發表論文得到獎學金後，他和同學共同拍攝撒奇萊雅族紀錄片「平原上的火光」，授權給撒固兒部落，而活動結束後獲服務時數證明，這才發現自己「不知不覺做了很多志願服務工作」。

他認為，高中學生能做的事情超乎大人想像，只要願意行動，都能為社會帶來正面改變，自己還寫書講述「追夢」的心路歷程，今年五、六月可望出版。