〈北部〉預約鐵道花海 富源播種向日葵

2018-01-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四十歲的瑞穗鄉旅北青年黃群棠，二○一六年發起「預約瑞穗百年花海」行動，自掏腰包買向日葵、波斯菊、油菜花種子，連續二年在瑞穗鄉北回歸線標後方的農地，種向日葵、三色花海，土地均為在地農民無償提供，昨天他號召熱心民眾播種向日葵，盼迎來金黃色的鐵道花海美景。

黃群棠號召 青農提供5分地

今年的「預約向日葵鐵道花海」，地點在花東鐵路富源國中段西側，為青農鍾曜任的紅豆田，面積接近五分地，昨天播種日，共有三、四十位網友及民眾參加，穿著五顏六色衣裳的人們像小鳥一樣分散在田裡工作，遠景是白雲及青山，一派田園美景，偶而還有火車轟隆隆地從田邊經過，讓人們驚呼「哇，火車來了」。

現場農民帶大家分成二組，一組挖洞、一組撒種子，不僅有懷孕的媽媽來和土地親密接觸，來自花蓮市的三姊妹也和爸媽來種花，第一次踩踏在鬆軟的肥沃田土中，讓小女孩很新奇，直說「第一次種向日葵，很有趣」。

農曆春節 有機會看到花海

黃群棠說，播種約一個多月到二個月可陸續開花，如氣候合適，農曆春節假期有機會看見黃澄澄的向日葵花海，花期持續到四月，屆時會再邀請民眾一起來採花。

他說，由於花東線鐵路剛好在花田的東邊，向日葵花海希望能吸引到搭火車來來回回的旅客，安排到瑞穗旅行，從這樣的「小地方」出發，盼更多人加入「讓故鄉更美好」的行動。

提供土地的青農鍾曜任說，他在富源嘗試種植「不施藥、不用化學肥料」的友善紅豆田，每年春季種綠肥，一月先種向日葵，四月再更換其他觀賞綠肥，翻耕種紅豆得等到九月，到年底紅豆成熟，不會打落葉劑讓紅豆自然乾燥再採收。他說，盼大家感受到農民「腳踏實地保護土地」的心意，只要友善土地的農產品獲得支持，農民就會更有動力。