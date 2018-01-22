〈北部〉預約鐵道花海 富源播種向日葵

2018-01-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四十歲的瑞穗鄉旅北青年黃群棠，二○一六年發起「預約瑞穗百年花海」行動，自掏腰包買向日葵、波斯菊、油菜花種子，連續二年在瑞穗鄉北回歸線標後方的農地，種向日葵、三色花海，土地均為在地農民無償提供，昨天他號召熱心民眾播種向日葵，盼迎來金黃色的鐵道花海美景。

黃群棠號召 青農提供5分地

今年的「預約向日葵鐵道花海」，地點在花東鐵路富源國中段西側，為青農鍾曜任的紅豆田，面積接近五分地，昨天播種日，共有三、四十位網友及民眾參加，穿著五顏六色衣裳的人們像小鳥一樣分散在田裡工作，遠景是白雲及青山，一派田園美景，偶而還有火車轟隆隆地從田邊經過，讓人們驚呼「哇，火車來了」。

現場農民帶大家分成二組，一組挖洞、一組撒種子，不僅有懷孕的媽媽來和土地親密接觸，來自花蓮市的三姊妹也和爸媽來種花，第一次踩踏在鬆軟的肥沃田土中，讓小女孩很新奇，直說「第一次種向日葵，很有趣」。

農曆春節 有機會看到花海

黃群棠說，播種約一個多月到二個月可陸續開花，如氣候合適，農曆春節假期有機會看見黃澄澄的向日葵花海，花期持續到四月，屆時會再邀請民眾一起來採花。

他說，由於花東線鐵路剛好在花田的東邊，向日葵花海希望能吸引到搭火車來來回回的旅客，安排到瑞穗旅行，從這樣的「小地方」出發，盼更多人加入「讓故鄉更美好」的行動。

提供土地的青農鍾曜任說，他在富源嘗試種植「不施藥、不用化學肥料」的友善紅豆田，每年春季種綠肥，一月先種向日葵，四月再更換其他觀賞綠肥，翻耕種紅豆得等到九月，到年底紅豆成熟，不會打落葉劑讓紅豆自然乾燥再採收。他說，盼大家感受到農民「腳踏實地保護土地」的心意，只要友善土地的農產品獲得支持，農民就會更有動力。

  • 住在花蓮市的三姊妹和爸媽一起坐了六十公里的車到富源播種向日葵，她們把種子填入大人先挖好的土洞，再用腳為種子覆土。（記者花孟璟攝）

    住在花蓮市的三姊妹和爸媽一起坐了六十公里的車到富源播種向日葵，她們把種子填入大人先挖好的土洞，再用腳為種子覆土。（記者花孟璟攝）