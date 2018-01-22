〈北部〉藝術家駐校 宜蘭19國中小秀成果

2018-01-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理一○六年度藝術家駐校補助計畫，全縣有十九間國中小學，邀請導演、舞蹈家及燈籠工藝師等藝術家駐校，提升學生藝文內涵。宜蘭縣政府昨辦理成果展，代理縣長陳金德說，藝術家駐校能讓藝術教育扎根，讓文風鼎盛的蘭陽平原得以延續。

藝術家駐校計畫自民國一○一年開始辦理，已邁入第六屆；縣府每年編列約三百萬元經費，補助十五至二十所學校邀請藝術家駐校，課程包含表演藝術及視覺藝術兩大類，一○六年度有十九校參與，分別是國中五校、國小十四校。

宜縣府縣民大廳 展出至23日

昨天的成果展在宜蘭縣政府縣民大廳舉行，讓孩子的創作與學習能被看見，展期至廿三日；視覺藝術部分，壯圍鄉古亭國小邀請燈籠工藝師林朝欽駐校，教孩子製作多功能手工燈籠，燈籠高掛極具喜慶，增添年節氣氛；南澳鄉金岳國小則邀請畫家陳靜枝，教孩子從平面畫到立體創作，活躍國小的每個角落。

表演藝術方面，復興國中邀請舞者賴怡伶及鍾佩芹，教學生跳民族舞蹈，體驗東西舞蹈不同風格美學；頭城國中邀請導演陳御弼，教學生執行「說故事劇場」，勇敢表達自己，並將戲劇藝術轉化為生活藝術的一部份。

代理縣長陳金德指出，自古以來，蘭陽平原就文風鼎盛，在戲劇、音樂、攝影及雕刻等領域，都有宜蘭人身影，例如歌仔戲楊麗花、小說家黃春明，以及有「蘭陽第一筆」美譽的書法家康灩泉等，在各領域獨領風騷；宜蘭縣為了讓藝術教育在國中小扎根，得到適度推展，才會推動藝術家駐校計畫，感謝學校師生用心與努力，才有今日成果。