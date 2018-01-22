〈北部〉清除維護古道 苗栗社大志工隊動起來

2018-01-22

小朋友一起投入古道維護

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣社區大學古道守護志工隊一行二十多人，昨天到鳴鳳山清理延平古道，清除路旁長草、石階青苔，疏通積水淤泥，並且就地取材，利用溪中石頭，修補損壞的石階，有志工也帶著就讀國小的孩子一起投入古道維護，希望讓古道更安全、更好走。

志工隊培訓近3個月後成軍

苗栗社大主任戴文祥指出，古道守護志工隊去年底經過將近三個月的培訓後成軍，今年開始分為清理維護、自然觀察、人文歷史三組，於位在苗栗縣頭屋、獅潭及公館鄉交界的鳴鳳山推展古道守護工作，希望藉由志工們的持續努力，讓古道的多元教育價值獲得充分發展。

戴文祥指出，鳴鳳山區內延平、錫隘、龍骨三條古道，今年將優先維護；此外，不在鳴鳳山區的獅潭鄉仙山古道，今年希望全線清通。

今年將先清理4條古道

志工隊昨天在古道達人徐新浩老師帶隊下，攜帶鋤頭、鐮刀、鏟子、鐵刷等工具，從獅潭義民廟出發，經鳴鳳古道轉往延平古道，展開清理維護工作。

志工們花一整天揮汗修補石階、刷除青苔、清理長草、處理淤泥，幾位上山健行的民眾看到，都向他們道謝，感謝他們對古道維護，無怨無悔的付出。

其中一位志工歐建隆，也帶著就讀國小四年級、一年級的兒女歐洋銘、歐芷妍一起參與，讓他們從小學習服務、回饋社會的精神，並感受山林古道之美。

歐洋銘、歐芷妍一路跟著大人刷除青苔，工作結束時，大人們問他們感覺如何？兩人異口同聲的說，很累但是很好玩，而古道清理之後，以後走的人會更安全，也讓他們覺得很有成就感。