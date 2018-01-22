〈北部〉老水車碾米廠活化 向青創招手

2018-01-22

逾八十年 沒落荒廢多時

〔記者蔡孟尚／芎林報導〕新竹縣芎林鄉上山村有座八十多年歷史的水車碾米廠，先前沒落荒廢，社區營造和文史工作者調查後發現極具文化價值，動員在地志工投入改造活化，將引進年輕人才，讓它重生為兼具文化導覽及農產行銷功能的青創基地。

地方修繕 將引進年輕人才

位於芎林鄉主要灌溉渠道上山圳旁的這座老碾米廠，約在民國二十年的日治時期創建，利用地勢高低落差和流量豐沛的圳水帶動「水礱」碾米，在大部分須靠人力礱穀及碾米的那個時代，可說是先進設備，因此聚集不少人氣，成為地方社交據點，後來因穩定的電力取代水力，漸漸沒落荒廢。

新竹縣芎林鄉芎林亮起來發展協會理事長徐烈鈞說，三年前地方的社區營造和文史工作者注意到老碾米廠的文化價值，上山社區和芎林亮起來兩個協會陸續動員鄉親參與老碾米廠的活化改造工作，多出舉辦活動或聚會的空間，逐步重現當年人氣。

內部空間 打造成青創基地

芎林亮起來發展協會副總幹事彭康明說，老碾米廠的內部空間已整理完成，不但保留了古早的碾米機具述說碾米廠的歷史故事，也有乾淨明亮的空間可供使用，希望未來能夠成為芎林鄉的青創基地，準備招募有創意、想創業的年輕人加入這個據點，舉辦講座、開工作室、販售農特產品。

崩壞水車 已爭取補助重建

徐烈鈞說，除爭取青創資源進駐，重現碾米廠當年風華的工作也沒停下，原本的木造水車因為年久失修在前年崩壞而拆除，現在由社區規劃師精修班爭取到新竹縣政府交通旅遊處的社規師計畫補助五十萬元，準備讓一座直徑五．三五公尺的水車在老碾米廠重新現身，水車基座趁目前水圳歲修，已經開始施工。