〈北部〉桃捷通車後徵才 5304人搶152職缺

2018-01-22

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運通車近一年，桃園大眾捷運公司在通車後首度招募人才，昨天分別在開南大學、台北科技大學附屬桃園農工進行筆試，共有五三○四人應考，爭取一百五十二個職缺，錄取率僅約二．八七％，競爭非常激烈。

由於報考者眾多，桃捷公司昨天除了協請市警局支援警力維持交通，也祭出國家級考試規格，向國家通訊傳播委員會申請出動電波偵測車巡迴二處考場，防止舞弊，所幸過程十分順利。

錄取名單 二月十三日公告

桃捷公司指出，因應機場捷運通車後人力需求增加，這次招募的一五二個職缺，分為營運、管理、原住民族、身心障礙四大類別；筆試成績將於廿九日中午十二點開放查詢，二月八日進行第二階段口試，錄取總成績為第一階段筆試、第二階段口試各佔五十％，預計二月十三日公告錄取名單。

昨天參與營運類考試的廿八歲林姓考生說，桃捷公司起薪三萬元，還有年終獎金、考核獎金、優惠房貸等福利，比一般私人企業優渥，他也考量到桃園捷運還有多項軌道建設準備起步，看準桃捷公司會持續擴大，希望先進入公司卡位，只是沒料到競爭者比想像的多很多。

承辦試務工作的開南大學表示，開南大學、清華高中一月已與桃捷公司簽署三方產學合作的「桃捷人才培育計畫」，開南大學具備陸海空運輸科系師資設備，清華高中有軌道修護科，未來能一條龍培育軌道人才。