〈中部〉愛心資源成雙 嘉惠弱勢民眾

2018-01-22

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕台灣省慈意愛心會關心大里區十二所國小近千位弱勢學童，今年募集一百八十五萬元的善款，提供助學金、文具和六百多份的年菜給學童，昨天更舉辦公益慈善音樂會，邀請近千位弱勢學童和家長一起欣賞難得的音樂演出；攤商組成的向上愛心會昨天也募集紅包、白米，送給西區上百戶弱勢民眾，讓大家在寒冬中感到暖意。

台灣省慈意愛心會總幹事李文忠表示，愛心會成立廿多年來持續關心全國各地弱勢民眾，今年更為大里、霧峰弱勢和家中遭逢變故的學童，募集一百八十五萬元的善款，除提供給大里區十二所國小的學童助學金、文具、年菜，另外，也提供霧峰區峰谷、桐林等六所國小，以及大里成功國中共一百五十份年菜，讓學童都能開心吃年夜飯。

李文忠表示，因弱勢家庭的小孩平常少有機會欣賞音樂演出，昨天並舉辦愛心音樂會，邀請近千位弱勢學童和家長參與，除由國中小和社會人士組成的「慈意管弦樂團」演奏外，國立台灣交響樂團、和平區博愛國小等單位也共襄盛舉，包括副市長林依瑩、市議員何明杰、林碧秀等人都到場。

由台中市西區向上市場攤商組成的向上愛心會，昨天與市議員江肇國合作，廣邀西區廿五個里、一百二十五戶弱勢戶，致贈每戶二千元紅包、白米五公斤及毛毯。

向上愛心會理事長詹金池指出，多數會員都是向上市場內的攤商，眾人平時雖在市場忙生計，常利用下午空暇時間做愛心。