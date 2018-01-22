〈中部〉盧秀燕端牛肉 社會局長駁斥

2018-01-22

盧︰將恢復老人健保補助

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中巿長擬參選人盧秀燕昨宣布，如果她當選市長，將恢復被林佳龍市長取消的老人健保補助，可望嘉惠十七萬資深公民。市府社會局長呂建德駁斥，這種說法不僅「非常不負責任」，也不遵守世代正義與財政紀律。

盧秀燕是在梧棲參加「大台中青溪總會會員大會」時宣布。盧秀燕說，台灣即將邁入老人社會，提供老人充足的健保和醫療，使老人無後顧之憂，是政府推動長照的最基礎工作。

她並說，台中原有十七萬名六十五歲以上老人獲得市府健保補助，去年卻遭林佳龍取消，許多老人惶惶不安，甚至忿忿不平，紛紛向她與議員、里長投訴，她傾聽老人心聲，並正面回應會恢復老人健保補助。

呂建德說，老人健保補助經費從一○二年開辦時四．五億元，到一○五年時已成長至十一．四億元，未來會以每年一．五億元成長，財政根本無法永續，且議會國民黨團也不斷希望社福預算能排富，因此市府落實實質排富，但仍持續援助一萬二千名低收及中低收老人。

去年排富後省下約十二億元，投入關懷據點、長青學苑等銀髮族福利後，使得相關預算達卅六．六億元，今年將再多十四億元，長輩整體福利不減反增。補助健保費並不會讓長輩更健康，將資源投注在長者的社交生活上，可以從根本延緩老化，讓長青不只是口號。

呂建德批盧非常不負責任

呂建德強調，盧委員的說法不僅「非常不負責任」，也不遵守世代正義與財政紀律，正當六都均在檢討相關政策時，只有她要走回頭路，顯示她在健保與長照政策上了無新意，也無法回應未來的需求，還需要在老人政策上多著墨，才能展現市長候選人的高度。