〈中部〉烏日綜合社會福利館 109年底啟用

2018-01-22

〔記者陳建志／烏日報導〕市府獲行政院前瞻計畫補助斥資一億一千多萬元，興建「烏日區綜合社會福利館」，市長林佳龍昨表示，此場館融合托嬰中心、親子館、婦女及新住民服務，預計一○九年底啟用；而有立委稱烏日零建設，林佳龍表示，包括捷運綠線從烏日延伸到彰化、鐵路從大慶到烏日高架連結、台鐵成功站到追分站山海線雙線連結對開，這麼多建設在推動都沒看到，真的是「眼睛被蜆仔肉糊到」。

林佳龍昨在社會局長呂建德、烏日區長林峰輝等人陪同下，宣布市府獲前瞻計畫補助五七九七萬元，加上市府自籌五五○三萬元，將在烏日三榮路一段旁興建地下一層、地上三層的「烏日區綜合社會福利館」，預計明年初動工，一○九年底前啟用。

呂建德表示，社福館一樓規劃為托嬰中心，二樓為親子館，除提供遊戲場所外，並可舉辦嬰幼兒、親子活動，三樓則規劃為婦女福利服務中心與新住民家庭服務中心，將提供幼兒、婦女及新住民更完善的服務。

林佳龍則暗批爭取國民黨市長提名的立委盧秀燕，自稱烏日的媳婦，卻唱衰烏日，說烏日沒建設，強調這三年來烏日持續推動多項建設，包括捷運綠線將從烏日高鐵站延伸到彰化市，未來烏日將三鐵共站，並興建一座捷運列車和汽機車都可通行、跨越大肚溪的共構橋，讓烏日和彰化往來更便利。

台鐵成功站到追分站山海線雙線連結對開也已動工，這一、兩年就會完工，未來海線到市區，或搭高鐵都不用再自己開車；市府對外招商也很成功，包括烏日林新醫院、國泰永聯物流共和國、ATT OUTLET等都在烏日投資，立委卻說烏日零建設，他認為講話要憑良心，莫非「眼睛被蜆仔肉糊到」才會沒看到，強調過去市府做不夠的，未來會持續努力。