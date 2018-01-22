〈中部〉反產業園區 清水海尾村民抗議

2018-01-22

恐台中港特定區住宅區將變更

〔記者李忠憲／台中報導〕「反對產業園區，還我住宅權！」清水區海尾村八十多位居民，昨日拉起白布條並成立自救會，抗議市府要將台中港特定區部分土地從住宅區變更為產業園區，日後恐怕須與貨櫃為鄰，影響生活品質。都發局表示，民眾土地若已蓋好房子，將繼續保留為住宅區用地，計畫目前在審議階段，尚未重劃，民眾有意見都可提出。

都發局規劃「台中港特定區計畫市鎮中心北側土地開發規劃及都市計畫變更案」，腹地約七十公頃，規劃中將原住宅區變更為產業園區。清水區當地海尾村落居民，憂心自己居住的住宅區將變更為產業園區用地，日後恐怕將與貨櫃為鄰，昨日八十多位居民扶老攜幼聚集高喊：「反對產業園區，還我住宅權！」拉起白布條抗議，並成立自救會捍衛自身權益。

自救會會長童惠鈴表示，本區在民國六十三年就已規劃為住宅區，公共設施未開發是政府的責任，豈可以市地重劃剝奪人民權利。當初就因為住宅區才購屋，怎能說變就變。附近有關連、台中、幼獅工業區，裡頭有多少閒置工廠，為何不處理，又要另闢產業園區？日前舉辦說明會與陳情會都選在上班日召開，許多人根本沒辦法參加，無法全面知悉欲變更細節。

住戶蔡小姐說，在加工出口區上班的她，開車走在臨港路上，就常因大車很多而感到十分危險。如果再設產業園區，連住家附近都有貨櫃車出入，開車更將險象環生。

都發局︰成屋可保留為住宅區

都發局表示，該都市計畫變更案有八成土地分屬台中市政府、彰化縣政府所有，民眾土地若已蓋好房子，將繼續保留為住宅區。該案目前仍在都市計畫審議階段，尚未到重劃階段，民眾仍可提出意見，都發局也會再辦理第二次土地所有權人意願調查。