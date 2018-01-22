〈中部〉東螺溪畔拔蘿蔔 2千親子樂下田

2018-01-22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣湖埔社區大學為推廣農村觀光及食農、環保教育，在東螺溪畔利用冬季稻田休耕期種植蘿蔔和花田，昨天舉行「千人拔蘿蔔」活動，超過二千人與會，親子合力拔蘿蔔，盛況空前。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，她們將環保與食農教育結合 ，利用農村冬季休耕期的農地灑花籽、種蘿蔔，親子共同下田，大人學做蘿蔔糕，小孩做農田彩繪，還有現場歌唱。她們希望農村展現獨有的特色，讓都市人樂於下鄉，「田庄人」化身為指導老師，創造農村的經濟價值。

昨天活動的高潮為「千人拔蘿蔔」盛會，縣長魏明谷、立委洪宗熠等人都下田參與，個人就定位，主持人下口令，大家一起將腳下的蘿蔔拔起，雖然蘿蔔有大有小，但大家樂在其中，現場充滿豐收喜悅的氣氛。

魏明谷說，非常開心與民眾一起參與拔蘿蔔活動，祝福縣民們在新的一年都能搏個好彩頭。這次活動展現湖埔社大的用心，結合地方的農業特色，又有藝文團體、文創商品，以及人文生態景觀等活動，兼具生態之美，內容相當豐富且富有活力。

魏明谷還說，東螺溪是彰化唯一未被水泥化的排水系統，生態系完整，有水鳥、魚類，雖然有水草，但只要不妨礙水流即可，只要注意疏通，沿岸植樹綠化，又是一處綠意盎然的親水園區，非常適合全家一起來遊玩。