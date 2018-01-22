〈中部〉生平首次環島 3部落童自籌畢旅

2018-01-22

自己設計行程食宿 自籌旅費

〔記者佟振國／南投報導〕自己的畢業旅行自己規劃！南投縣仁愛鄉都達國小六年級只有三位學童，今年六月即將畢業，特別利用這學期期末考結束，舉辦有生以來第一次的環島旅行，二十日出發，同學不僅自己設計行程、食宿，還靠自己販售手工藝品、自家農產品籌措旅費，自食其力讓畢業旅行更有意義。

一般學校畢業旅行通常都是搭遊覽車，也得團體行動，但對學生數及資源不足偏鄉小校，有的結合多校一起舉辦，也有學校索性不舉辦，仁愛鄉都達國小六年級孫舒瑜、李夢璇、陳鵬羽可不想輕言放棄，這學期即擬妥畢業旅行計畫，就是環島旅行。

仁愛都達國小 2師陪伴上路

校長余秀英表示，同學此次的開支並不是坐以待「幣」，三人利用課餘製作賽德克傳統手工藝品販售，或是幫忙販售自家農特產品，儘量靠自己的力量籌措旅費，不足的部分再由家長會協助，行程規劃以及交通、食宿等基本需求也得自己打理，經過一學期的籌備，三位同學前天在導師、主任的陪伴下，一行五人踏上為期一週的環島之旅。

單是要停留哪些縣市，同學的意見就不一樣，經過多方討論，決定將重點放在平時較少前往的南部、東部原鄉部落，跳過較常去的北部都會區，前天首站前往嘉義，造訪阿里山達娜伊谷，昨天到屏東，依序將停留台東、花蓮、苗栗等縣，交通工具則是火車、公車，有些地方車輛到不了，就靠徒步完成，至於住宿的地方也儘量協調借住當地學校，節省開支，師生五人只帶六萬元，要完成七天的環島之行。