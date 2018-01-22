〈中部〉當義工26年 許素芬助念逾4000場

2018-01-22

幾乎全年無休 安撫家屬的心

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「助念是結好緣的最佳途徑！」現年五十八歲的許素芬長年投入慈濟義工助念團行列，二十六年來助念逾四千場，上山下海從阿里山到布袋沿海，不論颳風下雨或是農曆過年期間，幾乎全年無休，她說，助念的儀式一份祝福，不只和往生者結善緣，也安撫家屬的心。

昨天，慈濟基金會嘉義聯絡處舉辦社區歲末祝福感恩會，許素芬獲頒「人品典範」，她分享一路走來的心路歷程。

許素芬家住嘉義縣竹崎鄉，婚後與丈夫做紙箱代工維持生計，後來走入保險業，因朋友的關係，讓她有機會接觸慈濟，加入義工助念團。但丈夫一開始不支持她當義工，她只好把慈濟背心偷偷藏在包包裡，外出後再換上，跟著師兄姊去做善事。

公公過世助念團協助 先生感動

許素芬說，丈夫真正認同她投入義工行列，是公公過世時，將近五百名義工助念團成員每天排班連續助念八小時，全心全意協助喪事，助念、公祭、送行，將公公喪禮辦得莊嚴圓滿，丈夫深受感動，不再反對，也受感染主動提出行善助人。

「做保險與做志工的信念都一樣，要有一顆真誠服務人群的心。」許素芬多年來充當司機，開自己的車載義工助念團師兄姊到各地助念，二十六來助念逾四千場，平均一個月十六場，最多一個月二十五場，曾有一天跑三場，上阿里山後再趕到布袋、東石等沿海地區助念，已更換過兩輛車子，車子里程數達五十多萬公里。

許素芬說，做保險有收入，時間彈性還可以做義工，用感恩、尊重來對待每位保戶，盡心服務，客戶自然也不斷增加，有客戶知道她是助念義工，有喪事也會請她助念。