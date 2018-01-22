〈中部〉濁水溪畔玩動力傘 民眾捏冷汗

2018-01-22

警：若違法飛行將蒐證開罰

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕濁水溪西螺公園河段近日經常出現動力飛行傘，推進馬達轟隆巨響讓在公園休憩民眾嚇一大跳，擔心動力傘失控墜落傷及無辜；西螺警分局表示，該動力傘飛行是否合法還須查證，若違法飛行將蒐證開罰。

雲林縣府：將確認是否合法空域

雲林縣政府工務處長彭子程表示，動力飛行傘管理權責單位是民航局，據民航局去年最新公告的雲林超輕空域範圍，北面與北斗超輕空域，西與濁水溪超輕空域相接，活動時間限週六、日及國定假日，玩家若違反規定，可開罰六萬到三十萬元；民眾發現動力飛行傘的空域是否在公告合法空域範圍，還須進一步確認。

研判玩家可能從彰化起飛

雲林縣西螺河段經整理，成了一處休閒公園，平日常有民眾放風箏或操縱模型飛機，但近日河道公園上方竟出現一具動力傘，掠過彰化縣溪洲鄉焚化爐煙囪上方，目擊民眾從動力傘飛行方向及風向等評估，研判這個玩家極可能從彰化起飛，一路飛到雲林空域。

目擊者說，這具動力傘雖離地超過一百五十公尺，地面民眾仍可聽到推進馬達轟轟作響聲，儘管在高空可以欣賞美麗風光，民眾還是對飛行者行徑感到提心吊膽，影響在公園休憩心情。

該民眾指出，動力傘構造簡單，飛行方向易受到風向影響，萬一遇到亂流極易失控，而且公園上方空域有許多高壓電塔及高壓電線，若誤觸高壓電或是從高空墜落地面，不僅自己受傷，還會殃及地面無辜民眾，尤其河道公園附近沒有救生設備，傷者救治恐有困難，若是造成高壓電塔損壞，造成電力供輸中斷，影響層面與範圍更大。